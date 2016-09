Ein Finne mit Wasserverdrängung

Seine Masse sind beeindruckend. 1,93 Meter gross und 90 Kilogramm schwer ist Eero Elo. Was diese Zeitung bereits berichtet hat, ist gestern offiziell geworden: Der finnische Stürmer stösst bis Ende Saison zu den SCL Tigers.

Das NLA-Schlusslicht reagiert damit auf seine missliche Ausländersituation. Brendan Shinnimin ist verletzt, Ville Koistinen derzeit krank – und Chris DiDomenico befindet sich auf Formsuche. «Elo wird für Konkurrenzkampf sorgen», hält Tigers-Sportchef Jörg Reber fest.

Solide Skorerwerte

Eero Elo spielte zuletzt für Sibir Nowosibirsk in der KHL. Doch nach 8 Spielen (1 Tor/2 Assists) löste der 26-Jährige den Vertrag auf. Er habe diese Entscheidung aus familiären Gründen gefällt, erklärt Reber. Heute soll Elo zum ersten Mal mit dem Team trainieren, sein Debüt dürfte er am Freitag gegen den EHC Biel geben.

Elo ist in Rauma aufgewachsen. 2008 wurde er in der fünften Runde von den Minnesota Wild gedraftet, ein Jahr später debütierte er für seinen Stammverein Lukko Rauma in der SM Liiga. 2013 wechselte der Flügel dann zu Ässät Pori und gewann auf Anhieb den Meistertitel.

In der höchsten finnischen Liga bestritt Elo insgesamt 275 Partien (68 Tore, 41 Assists). 2014/ 2015 war er überdies der zweitbeste Torschütze in der SM Liiga (26 Treffer). Danach entschied sich der Flügel zu einem Wechsel in die KHL.

Mit Jekaterinburg bestritt er letzte Saison 56 Spiele (18 Tore/10 Assists). Tigers-Sportchef Reber verweist auf Elos Skorerwerte und sagt: «Ich traue ihm zu, dass er uns helfen kann.» Reber erhofft sich von Elo, der über einen guten Schuss verfügt, nicht zuletzt, dass er Impulse im Powerplay setzen kann.mob (Berner Zeitung)