Ein Finne für die Tigers

Antti Erkinjuntti stand in den letzten beiden Saisons bei den «Pelicans» in der finnischen Liiga unter Vertrag. In Lahti führte der 30-Jährige das Team in den letzten beiden Jahren als Captain an und erreichte dabei in 111 Spielen 80 Skorerpunkte (23 Tore/57 Assists). Der technisch versierte Flügelstürmer wurde zudem bereits mehrfach für die finnische Nationalmannschaft aufgeboten.

Nun ist Antti Erkinjuntti zum ersten Mal ausserhalb seiner Heimat bei einem Club engagiert. Er unterschreibt bei den SCL Tigers einen Einjahresvertrag mit der Option auf die Verlängerung um eine weitere Saison. (pd/jo)