Ehlers steht in Langnau bereits auf dem Eis

Wie von Bernerzeitung.ch/Newsnet angekündigt, heisst der neue Headcoach der SCL Tigers Heinz Ehlers. Am Montagmorgen bestätigte der Verein die künftige Zusammenarbeit mit dem 50-jährigen Dänen. Diese dauert bis Ende Saison 2017/18, mit einer Option für eine Verlängerung um eine weitere Saison bis 2018/19. Vorübergehend unterstützt wird Heinz Ehlers durch den Elite-A-Trainer der SCL Young Tigers, Juhani Suomalainen.

Bereits am Montagvormittag leitete der Däne das erste Training in der Ilfishalle in Langnau.

Ehlers folgt somit auf Scott Beattie. Dieser wurde zusammen mit seinem Assistenten Rolf Schrepfer am Sonntag freigestellt. Dieser Schritt hatte sich abgezeichnet. Denn die SCL Tigers sind mit neun Niederlagen de suite in die Meisterschaft gestartet.

Ehlers’ Leistungsausweis lässt sich sehen: Er führte den EHC Biel, für welchen er in den 1990er-Jahren bereits als Spieler tätig gewesen war, 2008 in die NLA zurück; vier Jahre später feierte er mit dem SC Langenthal den NLB-Meistertitel. Zuletzt war der 50-Jährige in Lausanne engagiert. Mit den Waadtländern schaffte er zweimal die Playoff-Qualifikation; in der vergangenen Saison verpasste der LHC die Top 8 nur, weil er gegenüber dem punktgleichen SC Bern die schlechtere Bilanz aus den ­Direktduellen vorwies.

Ehlers legt viel Wert auf defensive Stabilität, die neuen Besitzer von Lausanne wollten nach drei Saisons unter dem Dänen mehr Spektakel, weshalb er trotz weiterlaufenden Vertrages gehen musste.

Ehlers hat zwei Söhne, die ebenfalls Eishockey spielen. Bekannt ist vorab Nikolaj Ehlers. Er absolvierte letzte Saison für ­Winnipeg 72 Spiele in der NHL (15 Tore, 23 Assists) und ist – wie einst sein Vater – dänischer Nationalspieler. (mib/ngg/pd)