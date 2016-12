Dostoinov per sofort zu den Tigers

Die SCL Tigers verpflichten per sofort Alexei Dostoinov bis Saisonende. Das teilen die Langnauer am Freitagmorgen mit.

Alexei Dostoinov spielte in der NLA bereits für verschieden Teams wie Bern und Ambri. Er stieg in der Saison 2013/14 mit dem Lausanne HC in die NLA auf. Die letzten zwei Saisons war der russisch-schweizerische Doppelbürger in der KHL engagiert und verstärkte gegen Ende der letzten Saison ausserdem den EHC Biel.

Mit der Verpflichtung von Dostoinov reagieren die SCL Tigers auf die verletzungsbedingten Ausfälle der letzten Wochen. (mbu/pd)