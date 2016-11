Die letzte Chance

Er könnte von den verpassten Chancen seiner Spieler sprechen, doch Mike McNamara pfeift darauf. Vielmehr übt sich der Bieler Trainer nach dem 1:3 gegen den SCB in Selbstkritik: «Uns hat im letzten Drittel die Energie gefehlt, ich hätte länger mit vier Linien spielen lassen sollen.»

Gewiss, es wäre für die Seeländer in der erstmals in dieser Saison ausverkauften Tissot-Arena mehr drin gelegen, zeigte der Meister doch keineswegs sein bestes Eishockey. Doch enttäuscht, nein, das ist McNamara nicht. «Ich bin zufrieden mit der Steigerung. Ich weiss, was ich will, und ich sehe mehr und mehr davon.»

Seit knapp zwei Wochen und der Entlassung von Langzeittrainer Kevin Schläpfer steht der 67-jährige Kanadier an der Bande des EHC Biel. Eigentlich sollte er – der ansonsten die Nachwuchsabteilung leitet und die Novizen coacht – dies nur vorübergehend tun. Doch dann gewann das Team unter McNamara die ersten beiden Spiele, weshalb der Verwaltungsrat entschied, zumindest bis zur Nationalmannschaftspause Mitte Dezember an ihm festzuhalten. Seither indes hat der EHCB dreimal de suite verloren.

«Ich erkenne gute Dinge»

«Wir sind in einem Prozess, lernen Neues, spielen anders, das braucht Zeit», sagt Kevin Fey. Noch reiche es nicht, die Spielphilosophie während 60 Minuten umzusetzen. Der Verteidiger betont, keineswegs die Vergangenheit schlechtreden zu wollen. «Jetzt ist es einfach anders, und ich erkenne gute Dinge.» McNamara sei ein Trainer der alten kanadischen Schule. «Er gibt jedem Spieler eine Rolle, legt viel Wert auf Details.»

1981 ist McNamara beim damaligen NLB-Klub Villars ins Trainermetier eingestiegen; seither war er für diverse Schweizer Vereine tätig, meist als Assistent oder Juniorencoach. Im Dezember 2010 allerdings befand er sich in einer ähnlichen Situation, als er in Lugano nach der Entlassung Philippe Bozons für einige Wochen die Geschicke übernahm.

McNamara hat einen feinen Humor, er spricht davon, sich eigentlich bald zur Ruhe setzen zu können und den Lebensabend mit einem Glas Rotwein zu geniessen. Doch er hat nichts dagegen, dieses Szenario ein wenig hinauszuschieben. «Denn, wer würde nicht gerne NLA-Trainer bleiben wollen? Ich freue mich, habe ich diese Chance erhalten.»

Leuenberger ist noch Kandidat

Er sei zufrieden mit der Arbeit von Mike McNamara, sagt Sportchef Martin Steinegger. Also könnte er theoretisch bis Ende Saison bleiben? «Das ist noch nicht klar.» Am 10. Dezember bestreitet Biel seine letzte Partie vor der Nationalmannschaftspause, dann soll ein Entscheid gefällt werden. Dass Lars Leuenberger doch noch nach Biel wechselt, ist nach wie vor möglich. Gibt es gar eine Vereinbarung mit dem SCB-Meistertrainer? «Nein», betont Steinegger, «das können wir nicht machen.» Schliesslich könnte sich für Leuenberger auch bei einem anderen NLA-Klub eine Chance ergeben.

McNamara sagt, er wolle dem neuen Trainer eine bessere Mannschaft übergeben. Er schätze, dass das Team noch rund zwei Wochen brauchen werde, bis es sich an seinen Rhythmus gewöhnt habe. Gegen den SCB spielte es im zweiten Abschnitt gefällig, machte viel Druck. «Bald wollen wir über drei Drittel mit diesem Tempo spielen», sagt McNamara und lächelt. Er sei entspannt, von Druck könne keine Rede sein. «Klappt es nicht, gehe ich zurück zu meinen Jungs. Wir haben etwas Gutes aufgebaut.» Unter McNamara haben sich die Bieler Juniorenteams in den letzten zwei Jahren stark entwickelt, und sein Vertrag in der Nachwuchsorganisation läuft noch bis Ende Saison.

Seit er das Fanionteam be­treue, seien die Arbeitstage länger, entsprechend habe er weniger Zeit für seine Frau, erzählt der Kanadier. Am Samstag hatte sie Geburtstag, er jedoch war den ganzen Tag unterwegs. «Keine Sorge, nun gehe ich nach Hause, wir werden mit einer Flasche Brunello anstossen.»

(Berner Zeitung)