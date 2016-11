Die Tigers nähern sich dem Strich

Auf die Tabelle wird nicht geschaut, immer noch nicht. Dabei würde sich der Blick für die SCL Tigers langsam lohnen. Sie liegen mit 33 Zählern auf Platz 10, punktgleich mit den davor platzierten Servette und Biel. Die Playoffs sind für die Emmentaler nicht mehr das Hirngespinst realitätsfremder Optimisten. Doch: «Die Tabelle interessiert mich jetzt nicht», sagt SCL-Stürmer Sven Lindemann. «Entscheidend ist, wo wir nach 50 Runden stehen werden.»

Erstmals in dieser Saison brachte eine Doppelrunde den Langnauern den Maximalertrag ein. Auf den 4:1-Heimsieg über Lugano liess das Team von Trainer Heinz Ehlers das 3:1 in Kloten folgen. Es zeigte dabei Tugenden einer Spitzenmannschaft, die ­Tore fielen stets im richtigen ­Moment. Am Freitag hatten die Tigers 36 Sekunden nach dem 1:1 mit dem 2:1 reagiert. Am Samstag in Kloten erzielten sie nach 9 Sekunden das 1:0 – und das 2:1 in einer Phase, in welcher nicht mehr viel für sie sprach.

«Das frühe Führungstor war wegweisend», bestätigt Lindemann. Kloten benötigte nach dem Startschock lange, um sich zu sortieren. Vor dem Spiel war Michael Liniger vom Heimklub gebührend verabschiedet worden. Der 36-jährige Emmentaler hatte neun Saisons lang in Kloten gespielt und lässt seine Karriere bei den GCK Lions ausklingen. Die Klotener waren von der über zehnminütigen Zeremonie derart ergriffen, dass sie den Start verschliefen. Nils Berger nutzte den Aussetzer der Abwehrleute zum 1:0.

Starke Reaktion

Ab dem zweiten Drittel war Kloten die bessere Mannschaft, die Tigers konnten sich aber auf Torhüter Ivars Punnenovs verlassen. Emotionen kamen erst in der Schlussphase auf. Zuerst hatte Klotens Alain Bircher mit einem Check gegen Nils Bergers Kopf einen unschönen Auftritt. Danach verpassten es die Emmen­taler, die Spieldauerdisziplinarstrafe gegen den Täter auszunutzen. Statt 2:0 hiess es nach 51 Minuten 1:1. Drew Shore hatte nach einer Einzelaktion getroffen und das Momentum auf die Seite des Heimteams gezogen.

«Es zeichnet uns aus, dass wir nach einem Gegentor nicht gleich auseinanderfallen», hält Lindemann fest. Mit viel Selbstvertrauen erhöhten die Tigers nochmals das Tempo, und Flurin Rand­egger beförderte den Puck im Gewühl in bester Stürmermanier über die Torlinie. Es war das erste Saisontor des Verteidigers. Das 3:1 erzielte Ville Koistinen ins leere Gehäuse.

Noch nicht alles perfekt

Es läuft vieles für die SCL Tigers, doch abheben wollen sie nicht. Sportchef Jörg Reber hält den Puck flach. «Im Moment ist vieles gut, aber nicht alles super und perfekt schon gar nicht.» Noch treffen die Spieler in etlichen Aktionen schlechte Entscheidungen, was zu Scheibenverlusten führt. Am meisten Luft nach oben gibt es in Überzahl. Die Tigers kommen im Powerplay nicht zur gewünschten Anzahl Torgelegenheiten. «Wir arbeiten daran», verspricht Sven Lindemann.

Die Grundstimmung im Emmental ist dennoch positiv, die Handschrift von Trainer Ehlers klar erkennbar. Defensiv stehen die SCL Tigers sehr gut, die Disziplin ist vorbildlich. Den Begriff «Betonhockey» mag der Trainer bekanntlich nicht, und er wird der Mannschaft auch nicht gerecht, denn sie agiert nicht de­struktiv. «Es ist schon unser Ziel, Eishockey zu spielen und nicht nur zu mauern», sagt Raphael Kuonen nach der Freitagspartie gegen Lugano.

Nichtsdestotrotz muss die Defensive die Erfolgsbasis sein. Individuell sind alle anderen NLA-Teams besser besetzt als die SCL Tigers. Aus diesem Grund ist auch die Disziplin wichtig. Seit Ehlers das Kommando übernommen hat, kassiert die Mannschaft deutlich weniger Strafen und dadurch auch weniger Tore. Die Momentaufnahme ist vielversprechend, doch am Dienstag steht die nächste Bewährungsprobe an. Zu Gast in der Ilfishalle ist Biel. «Es steht erneut viel auf dem Spiel», sagt Sven Lindemann. «Die Siege gegen Lugano und Kloten erhalten nur einen Wert, wenn wir nachlegen.»

(Berner Zeitung)