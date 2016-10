Die Lions gewinnen in der Overtime

Die ZSC Lions gewinnen den Spitzenkampf bei Biel nach einem 2:3-Rückstand mit 4:3 nach Verlängerung.

Roman Wick erzielte in der 63. Minute das Siegtor, das die ZSC Lions zurück auf den Leaderthron beförderte.

Chris Baltisberger hatte mit einem Powerplay-Tor zum 3:3 die Gäste verdientermassen in die Überzeit gerettet. Bereits im Mitteldrittel waren die ZSC Lions mit 22:6 Torschüssen tonangebend gewesen, unter dem Strich gab es aber 1:1 Tore und die Seeländer führten 3:2.

Die Gastgeber überzeugten in dieser Phase mit seiner konzentrierten Abwehrarbeit. Und Goalie Jonas Hiller erwies sich einmal mehr als grosser Rückhalt.

Ausschlaggebend für den Umschwung der ZSC Lions war auch eine Umstellung auf den Center-Positionen. Ryan Shannon rückte anstelle von Patrick Sjögren in die Toplinie neben Chris Baltisberger und Patrick Thoresen vor.

Biel verpasste durch die Niederlage die Chance, erstmals seit dem 13. Januar 1990 wieder auf die Leaderposition vorzustossen. Damals hatten die Seeländer die Qualifikation im 3. Rang abgeschlossen und die Playoff-Halbfinals gespielt. So gut hat Biel in der NLA seither nicht mehr abgeschnitten.

Kloten - SCL Tigers: Langnau mit Befreiungsschlag

Nach neun Meisterschaftsspielen ohne Sieg kamen die SCL Tigers beim 5:3 in Kloten endlich zum langersehnten ersten Saisonsieg. Für Trainer Scott Beattie dürfte es trotzdem eng werden.

Noch am Vortag hatten die Langnauer gegen Biel (2:5) zum wiederholten Mal in dieser Saison im Schlussdrittel eine Führung aus der Hand gegeben. Auch in Kloten mussten sie zittern, retteten den zwischenzeitlichen 4:1-Vorsprung aber über die Zeit.

Kloten war keinesfalls das schwächere Team, zeigte sich im Gegensatz zu den Gästen aber weniger effizient; so liess es sechs Überzahlsituationen ungenutzt. Angeführt von einem erneut starken Denis Hollenstein - der Captain und Topskorer steht bei sieben Toren und Assists - rannten die Zürcher Unterländer bereits zum siebten Mal im zehnten Spiel einem 0:1-Rückstand hinterher. Roland Gerber hatte mit seinem ersten Saisontor nach nur 62 Sekunden getroffen.

Zwar kam Kloten zu Beginn des Mitteldrittels durch den amerikanischen Verteidiger Bobby Sanguinetti zum verdienten Ausgleich, doch die zuletzt stark verunsicherten Tigers gaben sich nicht auf und gingen mit einem frechen und unerschrockenen Auftritt durch Chris DiDomenico, Thomas Nüssli und Philippe Seydoux bis zur 46. Minute vorentscheidend mit 4:1 in Führung.

Trotz dem ersten Saisonsieg scheint die Entlassung von Trainer Scott Beattie im Emmental beschlossene Sache zu sein. Ob der 48-jährige Kanadier, der die Langnauer erst im März übernommen hatte, auch am Dienstag im Heimspiel gegen Ambri-Piotta noch an der Bande steht, ist mehr als unsicher. Mit Heinz Ehlers stünde ein erfahrener Coach bereit, der in den letzten Jahren mit bescheidenen Mitteln und einem durchdachten Defensivkonzept in Lausanne erfolgreich war.

Servette - Lausanne: Servette stürzt Lausanne vom Leaderthron

Genève-Servette setzte sich im Romand-Derby gegen Lausanne mit 5:3 durch und stürzte die Waadtländer vom Leaderthron.

Die Genfer führten die Entscheidung mit zwei Powerplay-Toren in Folge herbei. Romain Loeffel sorgte in der 47. Minute für den Gamewinner zum 4:3. Für den Genfer Nationalverteidiger war es gleichzeitig der 150. NLA-Skorerpunkt.

Der frühere Klotener Junior Kai Schweri erhöhte gut drei Minuten später in Überzahl auf 5:3 und beseitigte damit die letzten Zweifel am Sieg der Genfer. Für den erst 19-jährigen Rückkehrer aus der nordamerikanischen Junioren-Liga (Sherbrooke Phoenix/QMJHL) war es bereits das vierte Saisontor.

Lausanne, das einen 1:3-Rückstand wettgemacht hatte, war anschliessend zu keiner erneuten Reaktion mehr fähig. Eine für einmal nur durchschnittliche Leistung von Goalie-Veteran Cristobal Huet reichte nicht aus, um die zweite Niederlage und die dritte insgesamt in der laufenden Meisterschaft abzuwenden.

Ambri-Piotta - Davos: HCD mit Endspurt zur Wende

Davos gewann bei Ambri-Piotta nach einem 1:3-Rückstand mit 4:3. Mit einem fulminanten Endspurt und drei Toren innerhalb von 130 Sekunden wendeten die Bündner das Blatt vier Minuten vor Spielende.

Gregory Sciaroni, Enzo Corvi und Mauro Jörg sorgten mit ihren Toren für den Umschwung. Das HCD-Trio profitierte dabei von mehreren Schnitzern der Leventiner. Diese hatten sich nach dem 3:1 von Jason Fuchs (42.) fälschlicherweise bereits vor dem ersten Dreipunkte-Gewinn der Saison und dem fünften Erfolg in Serie gewähnt. Und als Lukas Lhotak zwei grosse Möglichkeiten zum 4:1 verpasste, zeichnete sich das Unheil bereits ab.

Die Mini-Erfolgsserie von Ambri ging damit nach vier NLA-Spielen zu Ende. Mehr als vier Erfolge in Serie hatten die Leventiner letztmals 2013/2014 aneinandergereiht (6). In jener Saison schaffte der Dorfklub aus dem Nordtessin am Ende der Qualifikation auch den Einzug in die Playoffs - zum bislang einzigen Mal seit 2006.

Beim HC Davos muss der am Freitag gegen Genève-Servette mit einer Knieverletzung ausgeschiedene Tscheche Robert Kousal rund zehn Tage pausieren.

Zug - Fribourg-Gottéron: Freiburg verliert auch unter Huras weiter

Der HC Fribourg-Gottéron fand auch im zweiten Meisterschaftsspiel unter dem neuen Trainer Larry Huras nicht auf die Siegerstrasse zurück.

Dem 2:5 am Freitag gegen Kloten folgte in Zug ein 2:4 und damit bereits die sechste Niederlage de suite.

Die Zuger ihrerseits rehabilitierten sich für die 4:7-Niederlage vom Vortag in Bern, wo sie erstmals in dieser Saison mit mehr als einem Tor Differenz verloren. Beim sechsten Saisonsieg gewannen sie derweil zum ersten Mal mit mehr als einem Tor Differenz.

Der EVZ hätte die Partie aber schon viel früher entscheiden müssen. Nach dem Startdrittel und einem Schussverhältnis von 20:3 (!) zugunsten des Heimteams stand es statt 3:0 oder 4:0 nur 1:0. Der Finne Jarkko Immonen, der bereits in Bern mit einem Doppelpack positiv aufgefallen war, hatte in Unterzahl getroffen. Dem Gegentor ging ein Fauxpas von Gottéron-Verteidiger Alexandre Picard voraus. Der Kanadier vertändelte die Scheibe im Mitteldrittel.

Als Mattias Ritola mit seinem ersten NLA-Tor Gottéron nach 42 Minuten in Führung schoss, schien der erste Auswärtssieg zum Greifen nah. Doch Lino Martschini, Josh Holden und David McIntyre (ins leere Tor) drehten die Partie im Schlussdrittel zugunsten der Zuger.

Zur Verwunderung vieler gehörte Andrej Bykow nicht dem Aufgebot von Larry Huras an. Der quirlige Stürmer ist mit drei Toren und sechs Assists immerhin der zweitbeste Skorer in den Reihen der Freiburger und gehört mit Julien Sprunger zu den Publikumslieblingen des Klubs. Ausserdem sitzt sein Vater Slawa Bykow - die Gottéron-Legende schlechthin - derzeit im Verwaltungsrat. Mit diesem unpopulärem Entscheid bewies Huras, dass er keine Kompromisse und Konfrontationen scheut, um die angeschlagenen Freiburger wieder auf Kurs zu bringen.

Lugano - Bern: Erstes Saisontor von Zackrisson

Im Duell der beiden Playoff-Finalisten der letzten Saison gelang Lugano im Heimspiel gegen Meister Bern so etwas wie eine kleine Revanche.

Die Tessiner setzten sich mit 4:3 nach Verlängerung durch und kamen so zum vierten Sieg im fünften Heimspiel.

Der Siegtreffer in der 63. Minute schoss Patrik Zackrisson. Dem Schweden gelang in seinem neunten Spiel für Lugano das erlösende erste Tor. Weiterhin gut in Form zeigt sich Zackrissons Landsmann Linus Klasen. Der schwedische Offensivkünstler erzielte nach 13 Minuten den wichtigen 1:2-Anschlusstreffer. Damit hat Klasen als einziger NLA-Spieler in dieser Saison in jeder Partie mindestens einen Skorerpunkt verbucht.

Die beiden Teams schenkten sich bei der Neuauflage des Playoff-Finals absolut nichts und knüpften punkto Intensität genau dort an, wo sie im Frühling aufgehört haben. Durch die Toren von Liga-Topskorer Mark Arcobello (3.) und Martin Plüss (8.) war den Bernern im Tessin ein Blitzstart gelungen.

Lugano konnte wieder auf Stammgoalie Elvis Merzlikins zählen. Der 22-jährige Lette mit Schweizer Lizenz zeigte nach seiner zweiwöchigen Verletzungspause eine ansprechende Partie, liess sich beim 3:3-Ausgleich durch Marc Reichert aber in der nahen Ecke erwischen.

Ein Jubiläum feierten Dario Bürgler (150. NLA-Tor) und Ryan Gardner (100. Tor für Lugano). Bürgler traf mit seinem 7. Saisontor zum 2:2, Gardner brachte das Heimteam nach 25 Minuten mit einem Ablenker im Powerplay erstmals in Führung. Luganos Verteidiger Stefan Ulmer liess sich bei drei Toren einen Assist gutschreiben.

Biel - ZSC Lions 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1) n.V. 5250 Zuschauer. - SR Erard/Wiegand, Küng/Pitton. Tore: 9. Earl (Schmutz) 1:0. 16. Earl 2:0. 18. Nilsson (Wick, Shannon) 2:1. 28. Rajala (Earl) 3:1. 36. Thoresen 3:2. 51. Chris Baltisberger (Shannon, Sjögren/Ausschluss Valentin Lüthi) 3:3. 63. (62:55) Roman Wick 3:4. Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Biel, 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions. PostFinance-Topskorer: Earl; Roman Wick. Biel: Hiller; Lundin, Maurer; Valentin Lüthi, Steiner; Dave Sutter, Fey; Jecker, Wellinger; Huguenin, Earl, Schmutz; Rossi, Fabian Sutter, Fabian Lüthi; Pedretti, Haas, Rajala; Holdener, Neuenschwander, Mosimann. ZSC Lions: Flüeler; Blindenbacher, Marti; Rundblad, Seger; Geering, Karrer; Hächler; Baltisberger, Sjögren, Thoresen; Nilsson, Shannon, Wick; Suter, Schäppi, Herzog; Pestoni, Trachsler, Cunti; Patrik Bärtschi. Bemerkungen: Biel ohne Joggi, Tschantré, Dufner, Micflikier, Wetzel und Horansky (alle verletzt), ZSC Lions ohne Samuel Guerra (verletzt) und Kenins (krank). - Timeouts: 59:47 ZSC Lions, 61:13 Biel.

Kloten - SCL Tigers 3:5 (0:1, 1:2, 2:2) 5207 Zuschauer. - SR Massy/Piechaczek, Fluri/Huguet. Tore: 2. (1:02) Roland Gerber (Tom Gerber) 0:1. 24. Sanguinetti (Stoop) 1:1. 26. DiDomenico (Nüssli) 1:2. 39. Nüssli (Koistinen) 1:3. 46. Seydoux (Nüssli, Elo) 1:4. 48. Santala (Hollenstein) 2:4. 52. Hollenstein 3:4. 60. (59:27) Lukas Haas 3:5 (ins leere Tor). Strafen: 1mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 Minuten gegen die SCL Tigers. - PostFinance-Topskorer: Hollenstein; DiDomenico. Kloten: Martin Gerber; Sanguinetti, Frick; Stoop, Back; Gähler, Harlacher; Bircher, Egli; Praplan, Santala, Hollenstein; Grassi, Shore, Bieber; Romano Lemm, Schlagenhauf, Kellenberger; Leone, Obrist, Hartmann. SCL Tigers: Punnenovs; Seydoux, Koistinen; Stettler, Flurin Randegger; Yves Müller, Adrian Gerber; Currit, Weisskopf; Tom Gerber, Pascal Berger, Roland Gerber; Kuonen, Albrecht, Silvan Wyss; Elo, DiDomenico, Nüssli; Lukas Haas, Schirjajew, Lindemann. Bemerkungen: Kloten ohne Boltshauser, Ramholt und Von Gunten, SCL Tigers ohne Schremp, Shinnimin, Blaser und Jordy Murray (alle verletzt), Claudio Moggi (angeschlagen). - Pfostenschuss Frick (50.). - Timeout SCL Tigers (52.). Timeout Kloten (58:30), und von 57:49 bis 58:30 und 58:34 bis 59:27 ohne Torhüter.

Genève-Servette - Lausanne 5:3 (2:0, 1:2, 2:1) 6721 Zuschauer. - SR Eichmann/Prugger, Bürgi/Wüst. Tore: 17. Almond 1:0. 19. Jérémy Wick (Slater/angezeigte Strafe) 2:0. 27. Ryser (Junland/Ausschluss Traber, Slater) 2:1. 35. Kast (Loeffel, Jérémy Wick/Ausschluss Junland) 3:1. 36. Nodari 3:2. 44. Genazzi (Nodari/Ausschluss Traber) 3:3. 47. Loeffel (Kast/Ausschluss Florian Conz) 4:3. 50. Schweri (Kast, Loeffel/Ausschluss Genazzi) 5:3. Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Genève-Servette, 4mal 2 Minuten gegen Lausanne. PostFinance-Topskorer: Spaling; Herren. Genève-Servette: Mayer; Loeffel, Ehrhardt; Vukovic, Kast; Jacquemet, Fransson; Petschenig; Spaling, Almond, Simek; Riat, Romy, Schweri; Douay, Slater, Jérémy Wick; Leonelli, Heinimann, Traber; Impose. Lausanne: Huet; Philippe Schelling, Junland; Jannik Fischer, Gobbi; Genazzi, Nodari; Lardi; Herren, Jeffrey, Ledin; Harri Pesonen, Froidevaux, Walsky; Rieder, Miéville, Benjamin Antonietti; Florian Conz, Augsburger, Savary. Bemerkungen: Genf ohne Mercier, Rubin, Eliot Antonietti, Santorelli, Rod (alle verletzt) und Chouard (überzähliger Ausländer), Lausanne ohne Déruns, Danielsson, Borlat und Trutmann (alle verletzt). - 17. Huet hält Penalty von Slater. - NLA-Debüt von Per Ledin (SWE/Lausanne). - 31. Pfostenschuss Jérémy Wick. - Lausanne ab 57:54 ohne Torhüter.

Ambri-Piotta - Davos 3:4 (2:0, 0:1, 1:3) 5336 Zuschauer. - SR Fischer/Kurmann, Borgha/Progin. Tore: 2. Bianchi 1:0. 20. (19:12) Guggisberg (Emmerton, Janne Pesonen) 2:0. 33. Lindgren (Ambühl, Schneeberger/Ausschluss Rahimi!) 2:1. 42. Fuchs (Trunz/Ausschluss Mäenpää; Ambühl) 3:1. 54. Corvi (Sciaroni, Giliati) 3:2. 55. Corvi (Sciaroni, Heldner) 3:3. 56. Simion (Lindgren, Kindschi) 3:4. Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Ambri-Piotta, 3mal 2 Minuten gegen Davos. PostFinance-Topskorer: Mäenpää; Lindgren. Ambri-Piotta: Zurkirchen; Fora, Gautschi; Sven Berger, Mäenpää; Ngoy, Zgraggen; Trunz, Collenberg; Guggisberg, Emmerton, Janne Pesonen; D'Agostini, Kamber, Berthon; Kostner, Lhotak, Bianchi; Duca, Fuchs, Monnet. Davos: Senn; Schneeberger, Paschoud; Heldner, Forster; Jung, Rahimi; Kindschi; Sciaroni, Corvi, Giliati; Marc Wieser, Lindgren, Ambühl; Simion, Walser, Jörg; Portmann, Egli, Kessler. Bemerkungen: Ambri ohne Lauper (verletzt), Hall (überzähliger Ausländer), Davos ohne Kousal, Rampazzo, Aeschlimann, Axelsson, Dino Wieser, Du Bois und Forrer. - 53:21 Timeout Ambri, ab 58:26 ohne Torhüter.

Zug - Fribourg-Gottéron 4:2 (1:0, 0:1, 3:1) 6362 Zuschauer. - SR Dipietro/Wehrli, Abegglen/Kovacs. Tore: 4. Immonen (Ausschluss Lammer!) 1:0. 26. Neukom (Pihlström) 1:1. 42. Ritola 1:2. 44. Martschini (Fabian Schnyder) 2:2. 51. Holden (Martschini) 3:2. 60. (59:09) McIntyre 4:2 (ins leere Tor). Strafen: 6mal 2 Minuten gegen Zug, 5mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron. PostFinance-Topskorer: Martschini; Sprunger. Zug: Tobias Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Alatalo; Dominik Schlumpf, Erni; Morant, Geisser; Sandro Zangger, McIntyre, Lammer; Martschini, Holden, Suri; Klingberg, Immonen, Senteler; Peter, Nolan Diem, Fabian Schnyder. Fribourg-Gottéron: Benjamin Conz; Schilt, Stalder; Rathgeb, Alexandre Picard II; Kienzle, Marc Abplanalp; Chavaillaz; Sprunger, Ritola, Mottet; Neukom, Cervenka, Pihlström; Flavio Schmutz, Anton Gustafsson, Loichat; John Fritsche, Rivera, Caryl Neuenschwander; Chiquet. Bemerkungen: Zug ohne Simon Lüthi, Fribourg ohne Leeger und Mauldin (alle verletzt), Bykow und Pouliot (beide überzählig). - Pfostenschüsse: Diaz (11.), Zangger (32.), Klingberg (50.). Fribourg von 58:17 bis 59:09 ohne Torhüter.

Lugano - Bern 4:3 (2:2, 1:1, 0:0, 1:0) n.V. 5789 Zuschauer. - SR Koch/Vinnerborg, Gnemmi/Kaderli. Tore: 3. Arcobello (Blum) 0:1. 9. Plüss (Noreau) 0:2. 13. Klasen (Ulmer) 1:2. 19. Bürgler (Ulmer) 2:2. 25. Gardner (Bertaggia, Ulmer/Ausschluss Lasch) 3:2. 36. Reichert 3:3. 63. Zackrisson (Martensson) 4:3. Strafen: 7mal 2 plus 10 Minuten (Wilson) gegen Lugano, 5mal 2 Minuten gegen Bern. PostFinance-Topskorer: Klasen; Arcobello. Lugano: Merzlikins; Sartori, Ryan Wilson; Philippe Furrer, Ulmer; Fontana, Hirschi; Klasen Martensson, Zackrisson; Bürgler, Hofmann, Damien Brunner; Gardner, Sannitz, Walker; Reuille, Morini, Bertaggia; Fazzini. Bern: Genoni; Untersander, Blum; Noreau, Beat Gerber; Kamerzin, Krueger; Kreis; Lasch, Arcobello, Simon Moser; Hischier, Martin Plüss, Scherwey; Alain Berger, Reichert, Marco Müller; Gian-Andrea Randegger, Ness, Meyer. Bemerkungen: Lugano ohne Julien Vauclair, Ronchetti, Chiesa, Sondell und Kparghai, Bern ohne Macenauer, Ebbett, Rüfenacht, Jobin und Bodenmann (alle verletzt). 59:51 Timeout Lugano.