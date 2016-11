Der stürmende Verteidiger

Es war ein milder Dienstag im September, als der Lausanne HC, zu diesem Zeitpunkt Leader der NLA, in der Ilfishalle gastierte. Für die SCL Tigers endete das Rencontre in einem Desaster: Nach 17 Minuten lagen sie 0:3 hinten, am Ende stand es 0:5. «Nach diesem Spiel sagten wir uns, dass dieses Langnau verloren ist», erzählt Joël Genazzi.

Er bezeichnet die damalige Spielweise der Emmentaler als «offensiven Wahnsinn». Der Lausanne-Verteidiger und seine Team­kollegen waren sich nach dem Gastspiel in Langnau einig: «Jetzt muss Heinz dorthin gehen.»

Nun, wenn jemand zu solchem Rat befugt ist, dann gewiss die Lausanner. Sie erreichten unter Heinz Ehlers in den letzten drei Jahren zweimal die Playoffs, an ihrer soliden Defensive bissen sich die Gegner die Zähne aus. Trotzdem musste der Däne im Frühling gehen, weil die neuen kanadischen Besitzer mehr Spektakel sehen wollten.

Ehlers’ Nachfolger, Dan Ratushny, lässt denn auch offensiver spielen, die Verteidiger dürfen sich nun ebenfalls in den Angriff einschalten. Genazzi schätzt dies. «Für den Gegner wird es sehr gefährlich, wenn wir zu fünft angreifen. Allerdings musst du selbstverständlich das Risiko einschätzen, nicht planlos nach vorne gehen.»

Gratulation von Ehlers

In den letzten drei Jahren entwickelte sich Genazzi zu einem der besten Offensivverteidiger der Liga. Nur Teamkollege Jonas Junland (21 Punkte) und Klotens Bobby Sanguinetti (20) sind in dieser Saison produktiver als der 28-Jährige (18).

In der vergangenen Qualifikation war er gar der Verteidiger mit den meisten Toren (11). «Ich habe einfach Freude daran, ab und zu wie ein Stürmer zu spielen», hält er fest. Was nicht erstaunt, war doch Genazzi Angreifer gewesen, ehe ihn John Fust bei den SCL Tigers zum Verteidiger umfunktionierte.

Der Schritt zum Teamleader jedoch gelang ihm unter Ehlers in Lausanne. «Wenn du das machst, was er will, dann hast du Ruhe», sagt Genazzi. «Doch das tat ich am Anfang nicht.» Entsprechend forderte der Coach den Zürcher, und dieser erkannte, worum es ging.

«Du brauchst Disziplin, überall, doch viele Schweizer Spieler haben das noch nicht verstanden.» Als Genazzi Ende Oktober von Lausanne einen Fünfjahresvertrag erhielt, gratulierte ihm Ehlers per SMS. «Ich habe ihm gedankt, ich stehe auch wegen Heinz dort, wo ich bin.»

Glänzende Perspektiven

Dass ein Spieler in der NLA einen solch langen Kontrakt unterzeichnet, ist ungewöhnlich. Genazzi hatte zunächst mit einer Herausforderung im Ausland geliebäugelt. Die Sicherheit, vorab aber die Perspektiven gaben den Ausschlag – obwohl ihm diverse gut dotierte Offerten von anderen NLA-Klubs vorgelegen waren.

2019 zieht der LHC in ein neues Stadion, und die kanadischen Investoren geizen nicht bei den Ausgaben. «Ich glaube extrem daran, dass wir in den nächsten Jahren zu den Top-4-Teams zählen können», sagt Genazzi.

Lausanne also hat Grosses vor. Mittlerweile ist es Genazzi etwas unangenehm, über seinen Vertrag zu sprechen, lieber rückt er die Aktualität in den Vordergrund. Und die führt ihn heute an seine alte Wirkungsstätte.

Im Cupviertelfinal trifft Genazzi auf die SCL Tigers (19.45 Uhr). Er freut sich auf das Rencontre, zumal er viele Langnauer sehr gut kennt. Mit Damiano Ciaccio wohnte er ­zusammen, Yves Müller ist ein Bekannter aus Kindertagen.

«Es macht mehr Spass, gegen jemanden zu gewinnen, den du gut kennst», meint Genazzi, fügt jedoch an: «Andererseits ist es auch weniger lustig, wenn dir die Kollegen nach einer Niederlage ins Gesicht lachen.» Nun, so einfach wie an jenem Septemberabend dürften es die Tigers den Waadtländern kaum mehr machen. (Berner Zeitung)