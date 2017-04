Der neue Partner passt

Am Mittwoch wurde beim SC Langenthal nicht trainiert. Den Entscheid fällte die Teamleitung unmittelbar nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung am Dienstag in Ambri-Piotta.

Brent Kelly begrüsste dies: «Es war wieder ein langes Spiel am Dienstag, wie kamen erst um 2 Uhr zu Hause an», sagt der 35-jährige Kanadier. «Es ist besser, sich heute auszuruhen.» Kelly widmete den Tag der Regeneration; er ging auch spazieren, um frische Luft zu tanken.

Er will wieder bereit sein für die heutige Partie, die noch nicht die letzte der Saison sein soll. Die Oberaargauer liegen in der Best-of-7-Serie in der Ligaqualifikation gegen Ambri-Piotta 0:3 zurück und müssen heute Donnerstag (20.15 Uhr, Schoren) gewinnen, um sich die Chance auf den Aufstieg zu erhalten.

Nie klar unterlegen

Langenthal war bei keiner der drei Niederlagen (2:4, zweimal 1:2 n. V.) klar unterlegen. Am Dienstag setzten die Tessiner den SCL zwar zeitweise unter Druck und wiesen bei der Anzahl Schüsse mit 47:25 einen klaren Vorteil auf.

Immer wieder kamen die Oberaargauer jedoch zu Chancen, die beim Stand von 1:1 durchaus zu einem Treffer hätten führen können. Jeffrey Füglister vergab einen Penalty (26.), Josh Primeau eine grosse Chance kurz vor Ende des zweiten Drittels, und zu Beginn der Verlängerung besassen die Gäste in Überzahl die Möglichkeit, den entscheidenden Treffer zu markieren.

In der Chancenverwertung ­ortet auch Kelly das Problem des SC Langenthal. «Wir kommen zu unseren Möglichkeiten, nur konnten wir sie nicht nutzen», sagt der Topskorer, der im dritten Spiel als Einziger seines Teams erfolgreich war. Letztlich bringe es nichts, lange daran herumzustudieren. «Das ist Eishockey», sagt der Kanadier. «Wir haben am Donnerstag die Gelegenheit, es besser zu machen.»

Ähnlich wie Campbell

Kelly nimmt in der Endphase der Meisterschaft die Rolle des einzigen Ausländers im Team ein. Die zweite Position für einen Spieler ohne Schweizer Pass ist vakant, seit sich Jeff Campbell im vierten NLB-Halbfinalspiel gegen Ajoie die Kniescheibe brach und die Saison vorzeitig beenden musste.

Die Klubleitung hatte zuvor entschieden, aus wirtschaftlichen Überlegungen keinen dritten Ausländer zu verpflichten. «Als Jeff ausfiel, waren wir erst ein bisschen niedergeschlagen», sagt sein langjähriger Sturmpartner Kelly. «Dann haben wir bewiesen, dass wir auch ohne ihn erfolgreich sein können.»

In der ersten Linie mit ihm und Captain Stefan Tschannen agierte erst Arnaud Montandon, dann für zwei Spiele Vincenzo Küng. Seit dem fünften Finalspiel gegen Rapperswil-Jona ist Dario Kummer der Linienpartner. «Dario ist ein schlauer Spieler, der auch defensiv stark ist», sagt Kelly.

«Er unterscheidet sich in seiner Spielweise nicht so stark von Campbell. Anders ist, dass Stefan und ich nicht jahrelang mit ihm zusammengespielt haben.» In der ursprünglichen ersten Linie wisse jeder fast ohne zu schauen, wohin der andere laufe.

Härteres Spiel möglich

In den drei bisherigen Partien der Ligaqualifikation dominierte häufig das taktische Element. Strafminuten wurden relativ wenige ausgesprochen. Was auch Kelly überraschte. «Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir so viel 5 gegen 5 spielen würden», sagt der Kanadier.

«Ich kann mir vorstellen, dass dies am Donnerstag anders sein und die Partie härter geführt werden wird.» Lust, die Sommerferien anzutreten, hat beim SC Langenthal noch niemand.

(Berner Zeitung)