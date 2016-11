Der «Trueber Bueb» kehrt zurück

Die Weichen sind gestellt. Das gestrige Spiel gegen Lugano war für die SCL Tigers sehr wichtig. Im September handelten sich die Emmentaler nach zuweilen trostlosen Auftritten in der NLA-Tabelle einen beträchtlichen Rückstand ein. Mit Siegen konnte der Abstand zum Playoff-Strich im Oktober reduziert werden. Die abschliessende Bilanz für den November steht noch aus. Mit dem gestrigen Sieg gelang den Tigers aber immerhin der dritte Sieg (bei drei Niederlagen). Damit liegt Rang 8 wieder in Reichweite.

Die Mannschaft war sich der Bedeutung des Spiels bewusst und startete furios. Von Beginn an lagen die optischen Vorteile beim Heimteam. Entgegen kam den SCL Tigers, dass sie bereits früh in Führung gehen konnten. In der 5. Minute erzielte Jewgeni Schirjajew nach einem Doppelpass mit Raphael Kuonen das 1:0. Erst gegen Ende des Startabschnitts spielte auch Lugano mit. Die Tessiner deuteten dabei ihre Gefährlichkeit vereinzelt an. Sobald sie mit Tempo in die Angriffszone fuhren, kamen sie zu hochkarätigen Torgelegenheiten. Im Abschluss aber fehlte ihnen die Kaltblütigkeit.

Dritte Linie harmoniert

Das Bild änderte sich auch im Mittelabschnitt nicht. Die Langnauer suchten ihr Glück mit einer tadellosen Kollektivleistung. Sie kämpften mit viel Engagement und warfen sich immer wieder in die Schüsse des Gegners. Lugano, das ist nicht neu, verfügt über ein Kader mit deutlich mehr Talent. Aber die Harmonie im Team gefällt nicht unbedingt. Die Tessiner, in der letzten Saison Playoff-Finalist, sind noch auf Formsuche.

Als Kurzbeschreibung könnte man sagen: Es war am Freitag ein Duell Herzblut gegen individuelle Klasse. Lugano kam in der 31. Minute nach einer Druckphase durch Julian Walker zum Ausgleich. Die SCL Tigers reagierten aber prompt. Nur 36 Sekunden nach dem 1:1 ging Schirjajew an der blauen Linie vergessen. Er bediente Kuonen, der zum 2:1 einschob. Dass die dritte Sturm­linie für die Tore besorgt war, erstaunte. «Unsere Aufgabe ist es in erster Linie, Tore zu verhindern», sagte Kuonen.

Der 24-Jährige kommt immer besser in Fahrt. Zum ersten Mal gelangen dem Walliser in einem NLA-Spiel zwei Skorerpunkte. Nach etwas harzigem Saisonstart hat Kuonen den Rhythmus gefunden. «Es hat etwas länger gedauert als vorgenommen. Aber irgendwann bezahlt sich harte Arbeit immer aus.» Bester Skorer war Kuonen am Freitag allerdings nicht. Verteidiger Ville Koistinen glänzte mit drei Assists. Die Pässe zum 2:1 und zum 3:1 verdienten das Prädikat Weltklasse.

Im letzten Drittel machten die Tigers dann rasch alles klar. Das 3:1 erzielte Claudio Moggi, erneut hatte die Lugano-Abwehr geschlafen, erneut wurde deren Defensivabteilung mit einem einzigen scharfen Pass ausgehebelt. Und kurz darauf machte Yannick-Lennart Albrecht mit dem 4:1 alles klar. «Wir haben als Team gut gespielt. Der Sieg ist sicherlich verdient», erklärte Kuonen. Siege gegen das «Grande Lugano» haben für die SCL Tigers übrigens Seltenheitswert. Es war der erste Erfolg seit September 2012, danach gab es elf Nieder­lagen in Serie.

Die Fans in der nicht ganz ausverkauften Ilfishalle waren ob des Erfolges derart erfreut, dass sie sogar den «Trueber Bueb» anstimmten. Die Emmentaler Hymne war früher ein Muss, wurde aber vor einigen Jahren aus unerfindlichen Gründen aus dem Repertoire der Fangesänge gestrichen.

Am Samstag in Kloten

Bereits heute geht es für die SCL Tigers in der Meisterschaft weiter. Auswärts gegen Kloten wäre ein neuerlicher Sieg höchst willkommen. «Wir wollen gleich nachdoppeln», sagte Kuonen. «Nochmals mit viel Leidenschaft agieren.» Mit einem Sieg würde Platz 8 sehr nahe rücken, und zudem wäre auch die November­bilanz wieder positiv. (Berner Zeitung)