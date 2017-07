Der Stanley Cup kommt nach Bern

Als erster Schweizer Feldspieler überhaupt (nach David Aebischer 2001 und Martin Gerber 2004) hat Mark Streit den Stanley-Cup-Pokal in der National Hockey League gewonnen. Wie es Tradition ist, dürfen alle Spieler die Trophäe eine gewisse Zeit lang für sich beanspruchen. So auch der Berner Verteidiger.

Am Tag nach dem Nationalfeiertag präsentiert der (Ex-)Spieler der Pittsburgh Penguins die Trophäe in Bern. Wo genau und wie lange, ist in Abklärung. «Ich weiss es noch nicht allzu lange», meint Streit im Interview mit SRF. Sie seien in der Planung für einen detaillierten Ablauf. «Es wird eine sehr intensive Zeit, aber ich freue mich wahnsinnig.»

Bei aktuellen Stanley-Cup-Champion aus Pittsburgh hat Streit keinen neuen Vertrag erhalten. Anscheinend sei aber der nächste Interessent da: die Montreal Canadiens sollen eine Offerte vorgelegt haben, wie die «Journal de Montreal» berichtet. Das Angebot gelte aber nur, falls Montreals altgedienter russisch-kanadischer Verteidiger-Veteran Andrej Markow (38) seine Karriere nicht bei den Canadiens fortsetzt. Es wäre eine Rückkehr zu seinem Arbeitsgeber, wo er 2005 bis 2008 bereits gespielt hat. (jaw)