Der Motor läuft

Der Blick zurück

Playoff-Viertelfinal 2004: Zum sechsten Mal treffen der SC Bern und der EV Zug im Kampf um den Meistertitel aufeinander – und in dieser Serie ist ordentlich Zunder drin, was primär an zwei Figuren liegt: Claude Lemieux und Yves Sarault. Der EVZ engagierte Ersteren kurz vor Playoff-Beginn; der Kanadier kommt mit der Erfahrung von 1430 NHL-Partien und 2285 Strafminuten in die Schweiz, in Nordamerika nennen sie ihn «The Pest». Lemieux allerdings befindet sich im Herbst seiner Karriere, vor dem Wechsel in die Zentralschweiz hatte er sich hauptsächlich mit Golf beschäftigt. Besser in Form ist Sarault, den die Berner Fans wegen seiner körperbetonten Spielweise – er bewegt sich zuweilen am Rande der Legalität – verehren.



Es erstaunt also kaum, «chlepft» es bereits in der Auftaktpartie. Sarault verpasst ­Lemieux in den Startminuten einen Crosscheck gegen den Kopf, worauf sich dieser zwar nicht physisch, aber verbal wehrt: In unmittelbarer Nähe des SRF-Mikrofons beschimpft er die gesamte SCB-Bank lautstark, weshalb die Zuschauer in der guten Stube eine Lektion in Sachen Trash-Talk erhalten. Die Mutzen aber lassen sich nicht provozieren und siegen 4:1.



Zwei Tage später richten sich sämtliche Blicke auf Sarault und Lemieux. Doch die beiden ­gehen sich aus dem Weg und Letzterer zeigt erstmals, weshalb ihn die Zuger unbedingt wollten. Zum 5:2-Sieg steuert er drei Punkte bei. In der Folge aber vermag sich der kurzatmig gewordene Bösewicht nicht mehr in Szene zu setzen, die Berner gewinnen die Serie 4:1.



Deutlich besser läuft es Yves Sarault: Er erzielt gegen Zug 3 Treffer, darunter in Spiel 4 das Siegtor in der Verlängerung. In 15 Playoff-Partien bringt er es auf 13 Skorerpunkte. Damit leistet Sarault einen grossen Beitrag zum ersten Berner Meistertitel seit sieben Jahren. (mob)



Bern und Zug treffen zum zehnten Mal in den Playoffs aufeinander. In dieser Rubrik blicken wir zurück.