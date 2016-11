Das Ende des Wintermärchens

Welches Gesicht würde Kloten zeigen – jenes, das die Zürcher bei der 0:7-Pleite daheim gegen den EV Zug gezeigt haben oder jenes, wie beim 8:1-Triumph beim SC Bern? Zumindest resultatmässig weder noch.

Kurz nachdem der SC Langenthal früh eine Unterzahl-Situation überstanden hatte, brandete Jubel durch das Eisstadion Schoren: Nico Dünner zog über die rechte Seite davon, fuhr hinter dem gegnerischen Tor durch und versuchte, Kloten-Keeper Martin Gerber Backhand zu erwischen.

Zwar gelang es dem Schlussmann zu parieren, doch der Puck landete auf Höhe des Bullykreises bei Verteidiger Mike Völlmin. Wegen verdeckter Sicht sah der Gäste-Schlussmann diesen Schuss nicht, der damit die erste Führung für das Berner Team bedeutete.

Grössere Energiereserven

Kloten war das letzte Team innerhalb der Nationalliga, gegen welches Langenthal noch nie einen Ernstkampf bestritten hatte. Gegen alle anderen Klubs von Servette bis Davos, von Lugano bis zum ZSC trug der SCL Cup- und Meisterschaftsspiele aus. Bei der «Premiere» schlugen sich die Oberaargauer wacker. Auch wenn die Klotener mehrere von Präzision gezeichnete Druckphasen hatten.

Vom Ausgleich liess sich das Team von Trainer Jason O’Leary nicht beeindrucken. Rund eine Minute später führte der SCL bereits wieder – Brent Kelly gelang das 2:1 und das Resultat hielt bis weit ins Schlussdrittel bestand. Gegen den Schluss verfügte die Zürcher Mannschaft über mehr Energiereserven.

Beim Langenthaler Hockeyfest war einzig der Gästesektor nicht ausverkauft. Das Heimteam wusste sich vom Publikum getragen, namentlich als Kloten zulegte. Zudem leisteten sich die Zürcher mehr Strafen als der SC Langenthal, doch einzig bei der 2:1-Führung konnten sich die Oberaargauer gegen die solide stehende Abwehr-Box durch­setzen.

Bitter für den SC Langenthal: Das Team führte 44:55 Minuten, 20:05 Minuten lautete das Spielgeschehen Unentschieden. Ohne eine Sekunde in Rückstand gelegen zu sein, schied der SCL aus. Stolz auf die gezeigte Leistung könne man noch nicht sein, sagt SCL-Stürmer Nico Dünner: «Der Frust ist noch zu gross.» Gegen Lugano konnte der Vorsprung gehalten und ausgebaut werden. «Wir trafen im richtigen Moment. Das gelang diesmal nicht.»

«Eine Enttäuschung, wir hatten es in der Hand zu gewinnen», bedauerte SCL-Goalie Marco Mathis. Langenthal ist in einer englischen Woche, insbesondere weil das Cup-Spiel am Mittwoch und nicht am Dienstag ausgetragen worden ist. Die Gegner stammen aus der gleichen Region: Am Freitag reist der SCL nach Winterthur, am Sonntag empfängt das Team die Rapperswil-Jona Lakers. (Berner Zeitung)