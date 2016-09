Cup und Chloroform sind weit weg

Als die Partie längst beendet ist, setzt Tristan Scherwey ein letztes Mal zu einem Check an – einem verbalen Check: «Viele Leute hatten sicherlich gehofft, dass es mit uns gegen Zug bachab gehen würde. Aber diesen Leuten haben wir nun den Mund gestopft.»

48 Stunden zuvor war der SC Bern mit einer verstärkten Juniorenauswahl zum Cupspiel bei den Ticino Rockets angetreten, hatte gegen den NLB-Letzten 1:2 nach Penaltyschiessen verloren. Der Entscheid der Klubführung, die Priorität auf Meisterschaft sowie Champions League zu legen und den Schweizer Cup quasi «schleifen» zu lassen, sorgte und sorgt in der kleinen Schweizer Eishockeywelt für Diskussionen.

Hätte der SCB mit all seinen am Mittwoch geschonten Spielern am Freitag gegen Zug verloren, Häme und Spott wären ihm gewiss gewesen. «Aber wir waren frisch, von Beginn weg bereit. Genau das hatten die Verantwortlichen gefordert», sagt Scherwey. Bern besiegte Zug 7:4 – und bot dem Publikum obendrauf ein Spektakel.

Nickligkeiten und Tore zuhauf

Dem SCB gelang der Erfolg gegen einen Gegner, mit dem er für gewöhnlich viele Probleme bekundet – gerade zuhause. Fünf der letzten sechs Meisterschaftspartien in Bern hatten die Zuger für sich entschieden. Der frühere SCB-Coach Guy Boucher hatte einst scherzeshalber gemutmasst, die Zuger würden wohl ihre Stöcke gegen Bern stets mit Chloroform einsprühen.

Am Freitagabend aber waren die SCB-Akteure hellwach. Scherwey übernahm die Weckfunktion, indem er bei seinem ersten Einsatz Check um Check anbrachte. Dies stachelte sowohl die Mit- als auch die Gegenspieler an. Bis zum Ende sollte die Partie von allerlei Nickligkeiten begleitet werden.

Tore gab es natürlich auch, zuhauf sogar. Und es wäre eine Sünde, nicht einige von ihnen zu beschreiben. Teils wurden sie derart schön herauskombiniert, dass sich Trainer Kari Jalonen ein Lächeln nicht verkneifen konnte. Da wäre etwa das 2:0 von Marc Reichert zu nennen, der eine präzise Vorlage Alain Bergers veredelte. Ebendieser Berger hatte zuvor den Führungstreffer erzielt.

Und nachdem Topskorer Mark Arcobello sein sechstes Saisontor geschossen hatte, hiess es Vorhang auf für das Berner Powerplay: Ryan Lasch, Scherwey und Captain Martin Plüss waren am vierten Treffer beteiligt. Beim fünften Erfolgserlebnis war vorab das Zuspiel von Maxim Noreau sehenswert, beim sechsten Streich die Passstafette zwischen Arcobello und Luca Hischier.

Und wenn der defensive Defensivverteidiger Beat Gerber ein Tor erzielt, ist das für die Berner sowieso immer ein guter Grund zum Feiern – selbst wenn es sich in diesem Fall «nur» um einen Treffer ins leere Gehäuse handelte.

Der Puls des Trainers

Nur ab und an zeigten die Zuger, was sie so gefährlich macht. Sie vermögen schnell umzuschalten, die Mittelzone im Nu zu überbrücken. Und vorne verfügen sie über abschlussstarke Angreifer wie Lino Martschini (ein Treffer) und Jarkko Immonen (Doppeltorschütze). «Aber wir waren physisch stark, liessen ausser im zweiten Drittel nicht viel zu», sagte Jalonen.

Es versteht sich von selbst, wird der Finne in der Analyse nicht so grosszügig über die defensiven Unzulänglichkeiten hinwegsehen, wie dies das begeisterte Publikum tat. «Es war ein schönes Spiel für die Fans», sagte Jalonen und schmunzelte, «aber bei mir schnellte der Puls einige Male in die Höhe.»

Nicht nur die Berner Fans kamen vollumfänglich auf ihre Kosten. Es war auch eine Qualifikationspartie ganz nach dem Gusto von CEO Marc Lüthi: Tore, Checks, Emotionen, Spektakel und ein SCB-Sieg.

Die Cuppleite vom Mittwoch jedenfalls war ähnlich weit weg wie Biasca von Bern.

Matchtelegramm

Bern - Zug 7:4 (3:0, 2:3, 2:1)

15'476 Zuschauer. - SR Koch/Kurmann, Bürgi/Wüst. - Tore: 8. Alain Berger (Kamerzin, Reichert) 1:0. 11. Reichert (Alain Berger, Marco Müller) 2:0. 20. (19:34) Arcobello (Lasch, Moser) 3:0. 25. Martschini (Holden) 3:1. 26. Plüss (Scherwey, Lasch/Ausschluss Nolan Diem) 4:1. 28. Immonen (Senteler) 4:2. 34. Arcobello (Noreau, Moser) 5:2. 39. Diaz (Holden, Immonen/Ausschlüsse Alain Berger, Arcobello) 5:3. 44. Hischier (Arcobello, Moser/Ausschluss Morant) 6:3. 53. Immonen (Klingberg) 6:4. 60. (59:04) Beat Gerber 7:4 (ins leere Tor). - Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Bern, 5mal 2 Minuten gegen Zug. - PostFinance-Topskorer: Arcobello; Martschini.

Bern: Genoni; Untersander, Blum; Noreau, Beat Gerber; Kamerzin, Krueger; Kreis; Hischier, Martin Plüss, Scherwey; Lasch, Arcobello, Simon Moser; Alain Berger, Reichert, Marco Müller; Gian-Andrea Randegger, Ness, Meyer.

Zug: Tobias Stephan; Helbling, Grossmann; Diaz, Alatalo; Dominik Schlumpf, Geisser; Morant, Erni; Sandro Zangger, McIntyre, Lammer; Martschini, Holden, Suri; Klingberg, Immonen, Senteler; Peter, Nolan Diem, Fabian Schnyder.

Bemerkungen: Bern ohne Macenauer, Ebbett, Rüfenacht, Jobin und Bodenmann, Zug ohne Simon Lüthi (alle verletzt). - Zug von 57:22 bis 59:04 ohne Torhüter. (Berner Zeitung)