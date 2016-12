Andersson junior sucht die Leichtigkeit

Die Last des grossen Namens: Nicht jeder Eishockeyprofi trägt sie mit Leichtigkeit. Trevor Gretzky etwa setzte früh auf Baseball, weil er im Eishockey mit grösster Wahrscheinlichkeit an den herausragenden Leistungen seines Vaters Wayne gemessen worden wäre.

Zugegeben, im Vergleich mit Wayne Gretzky wirkt der Name Peter Andersson winzig klein. Eine kleine Nummer war der Schwede im Eishockey aber keineswegs: Er prägte einst mit seiner Spielintelligenz und der hohen Passqualität den HC Lugano. Der Verteidiger mit der Nummer 55 war von 1997 bis 2001 Captain der Bianconeri, führte die Equipe 1999 zum Meistertitel. Zudem gewann Andersson mit Schweden drei WM-Medaillen und war 1992 Teil der Olympiaauswahl.

Seit einer Woche ist in der Schweiz wieder ein Andersson engagiert. Wieder ein Verteidiger. Wieder mit der Rücken­nummer 55. Es handelt sich um Peters Sohn Calle. Er spielt für den SC Bern. «Mein Vater war mein Idol», sagt Andersson junior. «Als Bub hatte ich nur ein Ziel: Eis­hockeyprofi werden und die 55 tragen – wie mein Vater.»

Das Streben nach Glück

Die ersten Versuche auf Glatteis machte Andersson im Tessin: Der Schwede trat mit 4 Jahren dem Nachwuchs der Luganesi bei, ­löste seine erste Lizenz in der Schweiz, weshalb er jetzt das Ausländerkontingent des SCB nicht belastet. Als Andersson 8 Jahre alt war, verliessen er und die Familie das Sottoceneri.

Im November 2014 kehrte Calle kurzzeitig als Profi nach Lugano zurück, während Vater Peter dem Chefcoach Patrick Fischer assistierte. Nun tritt der Abwehrspieler mit Bern gegen seine alte Liebe an. «Ich hatte eine grossartige Zeit in Lugano. Natürlich wird das ein spezielles Spiel.»

Dass er im Dezember 2016 auf Schweizer Eis im Einsatz stehen würde, war in der Karriereplanung nicht vorgesehen. Andersson wurde vor viereinhalb Jahren von den New York Rangers gedraftet. Er unterschrieb bei der NHL-Franchise einen Entry-Level-Vertrag, machte 2015 nach einem Leihjahr bei Zug und Lu­gano den Schritt nach Übersee. Er hoffte auf glanzvolle Auftritte im Madison Square Garden, auf möglichst viele Einsätze in der NHL.

Die Realität aber hiess: Hartford, Connecticut. Mit dem farblosen Farmteam der Rangers bestritt der Schwede 43 Partien, das Gros davon mehr schlecht als recht. Er hatte kaum Einfluss, erreichte mit neun Punkten einen ungenügenden Wert. «Das kleine Eisfeld, die hohen Erwartungen: Ich fand mich lange Zeit nicht ­zurecht», sagt Andersson. «Ich spielte zu Beginn schlecht, wirklich schlecht. Entsprechend war meine Laune.»

Weil für den Verteidiger in der AHL neben dem persönlichen Erfolg auch jener mit dem Team Hartford Wolf Pack ausblieb, sah sich Andersson nach einer Alternative um. «Ich war nicht glücklich und entschied, nach Europa zurückzukehren, um mein Spiel wieder zu finden.» Dieses basiert auf Freude, Leichtigkeit, Selbstvertrauen. Andersson verfügt über eine gute Übersicht, weiss seine Mitspieler mit Pässen in Szene zu setzen. «Leichtigkeit und Selbstvertrauen haben in Hartford gefehlt.»

Wie der Vater, so die Söhne

Zuletzt hielt sich der 22 Jahre alte Verteidiger in seiner Heimatstadt Malmö fit, trainierte bei den Redhawks, wo sein Vater mittlerweile als Trainer tätig ist. Als die Anfrage aus Bern kam, sagte Andersson junior sofort zu. «Ich kannte in Bern weder einen Spieler noch den Trainer. Aber der SCB hat ein Topteam mit ausgezeichneten Perspektiven.»

SCB-Trainer Kari Jalonen hat in den ersten zwei Partien einen guten Eindruck von Andersson erhalten. «Calle musste auf einen fahrenden Zug springen, das ist nie einfach», sagt der Finne. «Er hat seine Sache gut gemacht – vor allem im offensiven Bereich.» Im Abwehrverhalten sieht Jalonen das grösste Entwicklungspotenzial. «Er ist erst 22 Jahre alt, wir werden ihn besser machen. Calle verfügt über eine tolle Übersicht, das ist wichtig – denn solche Dinge sind nicht erlernbar.»

Während sich Calle Andersson bis Frühling 2018 in Bern verpflichtet hat, nimmt zurzeit sein zwei Jahre jüngerer Bruder Rasmus einen ersten Anlauf in der AHL. Er ist Schwede, Verteidiger – und laut Scouts hat er, natürlich, ein gutes Auge fürs Spiel.

