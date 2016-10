Die Hürde war eine hohe, eine zu hohe, wie sich hinausstellte. Im Cup-Sechzehntelfinal musste der BSV Bern Muri bei Kriens-Luzern antreten, das derzeit in der Meisterschaft den zweiten Platz belegt und konstant gute Leistungen zeigt.

Die Berner verloren die Partie 20:28 (10:12) und damit gleich hoch wie zwei Wochen zuvor in der Meisterschaft in Gümligen (19:27). Es war das letzte Spiel unter Trainer Dragan Dejanovic gewesen, der sechs ­Tage später entlassen wurde.

«Es war dennoch ein anderes Spiel als damals», meinte der rechte Flügel Simon Getzmann, der 9 Tore erzielte und so für fast die Hälfte aller Berner Treffer besorgt war. «Die erste Halbzeit war gut. Nach der Pause haben wir den Krienser Spielmacher Thomas Hofstetter nicht mehr im Griff gehabt.» Die Innerschweizer vergrösserten so den Vorsprung und zogen in die Cup-Achtelfinals ein.

Trotz seiner Tore – vier Penaltys und fünf aus dem Spiel heraus – wollte der 24-Jährige seine Rolle nicht überbewerten. «Die Penaltys haben andere herausgeholt, und die Mitspieler haben dafür gesorgt, dass ich am rechten Flügel zum Abschluss kam.» Positiv sei auf jeden Fall gewesen, dass er die Siebenmeter alle verwerten konnte. «Das war zuletzt nicht immer so», sagte er.

Grundlegendes einüben

Die Partie in der Luzerner Maihofhalle war die dritte, in der David Staudenmann für das Team verantwortlich war. Bis jetzt hatte er kaum Zeit, die Mannschaft länger auf eine Partie vorzubereiten.

Am 23. September übernahm er die Funktion des Cheftrainers. Einen Tag später stand bereits die Partie gegen Suhr Aarau (23:24) auf dem Programm, es folgte der Auswärtssieg in Gossau am Mittwoch (28:24) und das Cupspiel in der Innerschweiz. Einige Dinge hätten trotzdem bereits eingeübt werden können.

«Wir gehen derzeit im Training zurück zu den Wurzeln», sagte Getzmann. «Dies ist Knochenarbeit und ziemlich mühsam, aber es muss sein. Einen Spielzug wiederholen wir derzeit so lange, bis alle zur richtigen Zeit an den richtigen Ort laufen. Dazu arbeiten wir auch viel mit Videoanalysen.»

Es sei gut, dass nun am Mittwoch kein Spiel anstehe und so eine Woche Zeit zur Verfügung stehe, bis das wichtige Heimspiel gegen den RTV Basel (Samstag, 17.30 Uhr) ansteht. Die Nordwestschweizer sind ein Konkurrent um den Einzug in die Finalrunde. «Diese Woche müssen wir nutzen», fordert Getzmann. «Gegen die Basler wäre ein Sieg sehr wichtig.» (Berner Zeitung)