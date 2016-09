Sauer in Suhr

Es ist paradox. Die Pausensirene ertönt, die Thuner, auf Rang 1 klassiert, liegen beim Aufsteiger 11:13 hinten – und jubeln. Sie wissen: Mit dem Zweitorerückstand sind sie gut bedient. Hinter ihnen liegen 30 grossteils völlig missratene Minuten. Durch einige geglückte Aktionen unmittelbar vor der Halbzeit haben sie den Abstand verringert, und so bleibt die Hoffnung, die Kurve zu kriegen.

Kein selbstbewusster Leader

Die Leistungssteigerung sollte ausbleiben. Wacker legt im Kanton Aargau eine der schlechtesten Darbietungen der letzten Jahre hin. Obwohl es die bisherigen sechs Partien allesamt gewonnen hat, tritt Martin Rubins Team vor rund 550 Zuschauern auf, als wäre es eine Ansammlung verunsicherter Spieler.

Emil Feuchtmann Perez, in der zweiten Hälfte des ersten Umgangs links im Aufbau eingesetzt, auf der Shooterposition also, wirft bloss einmal. Nikola Isailovic wirkt gleichfalls gehemmt, geht immerhin neunmal in den Abschluss, erzielt dabei aber lediglich zwei Tore. Topskorer Lukas von Deschwanden übernimmt Verantwortung, passt und schiesst, mit einer Trefferquote von 38 Prozent wird indes auch der Nationalspieler weit unter Wert geschlagen.

Der wegen einer Gehirnerschütterung ausser Gefecht gesetzte Nicolas Raemy, kreativ und agil, wird allenthalben vermisst, mehr noch gar als Lenny Rubin, der in den ersten fünf Partien 28 Treffer erzielt hatte und sich am Samstag in der Begegnung mit GC den Meniskus riss, zwei Monate fehlt.

Vorübergehend sieht es danach aus, als würden die Berner Oberländer auch diesmal als Sieger vom Platz gehen. Den Rückstand haben sie bis zur 35. Minute aufgeholt, 14:14 steht es nun, die Gäste lassen in der Folge hochkarätige Chancen aus. Immerhin vermögen sie sich in der Defensive zu steigern, Zuzug André Willimann bestätigt im Tor, an guten Tagen durchaus eine Alternative zu den etablierten Kräften zu sein.

Doch vorne tun sich die Thuner weiterhin sehr schwer, der Tabellenführer vergibt gleich reihenweise, Mihailo Radovanovic, Schlussmann der Hausherren, avanciert zum Matchwinner.

Eckpfeiler Prachar

Suhr siegt 23:22 und knöpft ein weiteres Mal einem deutlich höher eingeschätzten Team Punkte ab, nachdem es in Schaffhausen und in Bern gewonnen hat. Die Aarauer kassieren vergleichsweise wenig Tore, eine ihrer Schlüsselfiguren ist Martin Prachar, beim BSV eher gescheiterter Haudegen in der Abwehr.

Die Oberländer ihrerseits geniessen nun ein freies Wochenende und treten am Mittwoch in Winterthur an. Mit Ideengeber Raemy, wie sie hoffen. (Berner Zeitung)