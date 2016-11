Gute Leistung, kein Lohn

Der BSV Bern Muri hatte den Favoriten aus Schaffhausen während praktisch der gesamten ersten Halbzeit im Griff. Die Berner lieferten dem Gegner einen Kampf auf Augenhöhe. Und trotzdem sassen die Spieler nach dem Ertönen der Schlusssirene enttäuscht auf der Bank.

Es war zuvor nicht mehr gelungen, den Ball nochmals zu erobern. Nach Jakub Szymanskis Anschlusstreffer zum 30:31 war der Meister aus der Nordostschweiz clever genug, die letzten Sekunden herunterzuspielen, ohne dem BSV die Chance auf einen letzten Angriff zu gewähren.

Aus einem Spiel, in dem die Gastgeber eine sehr gute Leistung geboten hatten, gingen sie am Ende ohne Lohn. Und verpassten es so, im Kampf um einen Platz in der Finalrunde unerwartete «Bonuszähler» gegen eines der vier Topteams der Liga zu holen.

Starke erste Halbzeit

«Es ist bitter, wenn man nach einem solchen Spiel ohne Punkte dasteht», resümierte David Staudenmann, der Trainer des BSV Bern Muri, das Geschehen treffend. Die Berner waren personell dezimiert in die Partie gegangen. Neben Thomas Heer und Tim Weber standen auch Nikola Kedzo (Wadenprobleme) und Valentin Striffeler (Überlastungsreaktionen im Knie) nicht zur Verfügung.

Der starke Kreisläufer Luca Mühlemann konnte nach 45 Minuten nicht mehr auf den rechten Fuss auftreten und auch nicht mehr eingesetzt werden. Allen Widrigkeiten zum Trotz spielte der BSV in der ersten Halbzeit hervorragend und bestrafte den Gegner für dessen Schläfrigkeit. Zeitweise führten die Gastgeber mit bis zu sechs Toren Differenz. Zur Pause betrug der Abstand immer noch drei Treffer.

Es folgten unmittelbar nach Wiederbeginn sieben schlechte Minuten. Die Kadetten packten in der Abwehr härter zu, die Berner begingen Fehler und gerieten in Rückstand. Diesen vermochten sie mehrmals wieder auszugleichen, letztmals zum 29:29 (57.).

Ein Punktgewinn wäre verdient gewesen. Danach agierten die Schaffhauser abgeklärter, insbesondere deren bester Mann, Rückraumspieler Andrija Pendic. «Heute war auch das Glück nicht auf unserer Seite», meinte Staudenmann.

Ein statt drei Punkte

Zum zweiten Mal innert drei Tagen vergab der BSV eine Gelegenheit zu einem besseren Ergebnis. Am Sonntag hatte GC Amicitia Zürich in der letzten Sekunde zum 27:27 ausgeglichen. Einen statt drei oder gar vier Punkte geholt, lautet das bittere Fazit aus den zwei Partien. (Berner Zeitung)