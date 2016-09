Young Boys vor heikler Aufgabe

Die kasachischen Journalisten sind bestens vorbereitet. Sie stellen am Mittwochabend an der YB-Pressekonferenz in Astana präzise Fragen, zuerst an Miralem ­Sulejmani, später an Adi Hütter. Sie wissen beispielsweise genau Bescheid über die Torarmut der Young Boys zuletzt, manchmal aber beweisen sie auch Recherchefehler.

Etwa, als sie Sulejmani daran erinnern, dass er ja bereits letzte Saison mit Benfica Lissabon in der Champions League auf Astana getroffen sei. Der serbische Flügelspieler, 2015 von Benfica zu YB gewechselt, nimmt es humorvoll, er lobt den Gegner und erwartet ein schwieriges Spiel. «Astana ist ein sehr heimstarkes Team, das wissen wir.»

Gute Resultate in Astana

Auf die Young Boys wartet in der Europa League ein harter Brocken, der in der Schweiz von vielen unterschätzt wird. Astana hat seit neun Europacuppartien zu Hause nicht mehr verloren, darunter vor einem Jahr in der Königsklasse gegen Galatasaray (2:2), den späteren Champions-League-Finalisten Atlético Madrid (0:0) sowie Benfica (2:2).

In der Meisterschaft steht Astana kurz vor der Titelverteidigung, in der Europa League startete das Team trotz Führung mit vermeidbarer 1:2-Niederlage bei Apoel Nikosia. «Auswärts tritt Astana deutlich zögerlicher auf», sagte Adi Hütter am Montag in Bern. In Astana gibt auch er den freundlichen Gast, er spricht nur lobend über den kasachischen Branchenprimus. «Wir wollen immer gewinnen», sagt er, «aber wir müssen ein sehr gutes Spiel zeigen, um bestehen zu können.»

Bestreiten die Young Boys im Europacup ein Heimspiel, ist beim Gegner immer auch der Kunstrasen im Stade de Suisse ein Thema. In Astana wird ebenfalls auf künstlichem Untergrund gespielt, und der kasachische Journalist, der von Sulejmani wissen will, ob das ein Nachteil für YB sein könnte, hat sich nicht perfekt vorbereitet. «Wir können das», sagt Sulejmani schmunzelnd.

Junge Young Boys

Eine zweite Niederlage nach dem 0:1 zu Hause gegen Piräus würde die Situation für YB deutlich erschweren. Eine Vorentscheidung im Kampf um Rang 2 aber wäre es keineswegs, die nächsten zwei Partien bestreiten die Young Boys gegen Nikosia. Dann wird die personelle Lage deutlich ­angenehmer aussehen. In Astana fehlen immer noch sieben Akteure verletzt, dazu verzichtet Hütter auf die Routiniers Milan Vilotic (suspendiert), Milan Gajic (nicht im Aufgebot) sowie Alain Rochat, dem eine Pause gegönnt wird.

Es sind junge Young Boys, die am Donnerstag im Einsatz stehen. An der Seite von Steve von Bergen im Abwehrzentrum verteidigt Kasim Nuhu oder Nicolas Bürgy, hinten rechts könnte Kevin Mbabu beginnen, dann würde Scott Sutter wohl auf links rücken. «Egal, wer spielt», sagt Hütter, «wir müssen solidarisch auftreten. Und wir müssen das schnelle Umschaltspiel des Gegners unterbinden.»

Im Kader Astanas fehlen auf den ersten Blick die grossen, prominenten Namen. «Aber es hat starke, gefährliche Spieler im Team», sagt Hütter. Beispielsweise den kräftigen kongolesischen Stürmer Junior Kabananga oder den 21-jährigen Serben Nemanja Maksimovic, dem auch Landsmann Sulejmani eine exzellente Zukunft prophezeit. «Ich kenne ihn aus dem Nationalteam. Er hat ausgezeichnete Fähigkeiten.»

Maksimovic ordnet den Aufbau Astanas mit Übersicht und Dominanz. Adi Hütter trifft derweil im Gegensatz zu Sulejmani nicht auf einen alten Bekannten. Agim Ibraimi, als Talent in Salzburg Mitspieler Hütters und heute 28 Jahre alt, fehlt gegen YB verletzt.

Später am Mittwochabend schliessen die Young Boys Bekanntschaft mit der tollen, 2009 eröffneten Astana Arena mit einem Fassungsvermögen von 30'000 Plätzen. Immerhin rund 20'000 Zuschauer sollen erscheinen, darunter knapp 80 Fans aus Bern. YB-Chefscout Stéphane Chapuisat erwartet einen «unberechenbaren, spielstarken Gegner».

Neben Chapuisat sind aus der Vereinsspitze der neue Sportchef Christoph Spycher sowie Hanspeter Kienberger in Astana dabei. Der Verwaltungsratsdelegierte dürfte nach turbulenten Tagen froh sein, weit weg von der Heimat zu weilen. Wo man sich einzig für die fussballerischen Aspekte bei YB interessiert.

So könnte YB spielen: Mvogo; Mbabu, von Bergen, Nuhu, Sutter; Ravet, Bertone, Zakaria, Sulejmani; Kubo, Frey. – Ohne Benito, Fekete, Gerndt, Hoarau, Sanogo, Seferi, Wüthrich (verletzt), Rochat, Gajic, Vilotic (nicht im Kader).

Bernerzeitung.ch tickert die Partie ab 16.45 Uhr live. (Berner Zeitung)