YB-Transfers: Djibril Sow kommt, Milan Gajic geht

Der Schweizer U21-Internationale Djibril Sow wechselt von Borussia Mönchengladbach zu den Berner Young Boys. Er geht damit den umgekehrten Weg von Denis Zakaria, der Anfang Juni beim Bundesliga-Club unterschrieben hat. Der 20-jährige Sow hat bei YB einen Vertrag bis im Sommer 2021 unterschrieben und wird die Rückennummer 8 tragen, wie der Verein am Montagnachmittag berichteten.

Der ehemalige FCZ-Nachwuchsspieler wechselte vor zwei Jahren zu Mönchengladbach, wurde in der Bundesliga einmal eingewechselt und im Pokal zwei Mal eingesetzt. Djibril Sow bestritt in den verschiedenen Nachwuchs-Auswahlen des Schweizerischen Fussballverbands über 30 Länderspiele und wurde am Ende der vergangenen Saison von Nationaltrainer Vladimir Petkovic für das Testländerspiel gegen Weissrussland aufgeboten.

«Wir haben den Weg von Djibril Sow als Schweizer Nachwuchs-Nationalspieler mit grossem Interesse verfolgt. Er ist ein sehr talentierter Spieler, der sein grosses Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und sich bei uns weiterentwickeln wird. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Er wird mit seiner Dynamik und seiner offensiven Spielweise eine Bereicherung für unsere Mannschaft sein», lässt sich YB-Sportchef Christoph Spycher im Communiqué zitieren.

Djibril Sow äussert sich im Video zu seinem Wechsel zu YB. Video: Youtube/BSC Young Boys

«YB hat national und international grosse Ambitionen. Ich freue mich, diese Herausforderungen zusammen mit der Mannschaft anzunehmen und meinen Teil zum Erfolg beizutragen», sagte Sow, der schweizerisch-senegalesische Doppelbürger, zu seinem Wechsel.

Milan Gajic wechselt zum FC Vaduz

YB hat den noch ein Jahr laufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler Milan Gajic in gegenseitigem Einvernehmen aufgelöst. Der 30-jährige Serbe wechselt zum FC Vaduz.

Milan Gajic spielte in den letzten vier Jahren für YB und absolvierte 108 Ernstkämpfe (11 Tore, 11 Assists). In der vergangenen Saison wurde er in der Raiffeisen Super League 6-mal eingesetzt. (chh)