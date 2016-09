YB-Noten: Sehr solide Defensive

YB spielt erneut 0:0. Diesmal in Astana im zweiten Europa-League-Spiel der Saison. Die solidarischen Young Boys überzeugen defensiv. Mehr...

Die Young Boys sind zu Gast in Astana, mitten in der kasachischen Megasteppe. Hier wird fleissig an einer Idealstadt gebaut, die spektakulär, aber noch reichlich unfertig daherkommt. Mehr...