YB trifft auf Dynamo Kiew

Das sind die definitiven Paarungen:



FC Steaua Bukarest (ROU) - Viktoria Pilsen (CZE)



OGC Nizza (FRA) - Ajax Amsterdam (NED)



Dynamo Kiew (UKR) - Young Boys (SUI)



AEK Athens (GRE) - ZSKA Moskau (RUS)



FC Brügge (BEL) - Istanbul Basaksehir (TUR)

Übrigens: jenes Team, welches zuerst gezogen wird, spielt am 25./26. Juli, also im Hinspiel, zuhause.

Zuerst wird die Champions-League-Route gezogen (siehe unten). Dort sind die Young Boys nicht dabei - die Berner Fans müssen sich also noch etwas gedulden.

Es geht los mit der Auslosung! Der UEFA-Präsident könne leider am heutigen Tag nicht mit dabei sein.

Um Punkt 12 Uhr beginnt die Auslosung zur dritten Runde der Champions-League-Qualifikation. Am UEFA-Stammsitz in Nyon wird dann entschieden, auf welches europäische Topteam die Young Boys treffen. Ajax Amsterdam, Viktoria Pilsen, Dynamo Kiew, ZSKA Moskau und der FC Brügge wären mögliche Gegner. Sie können die Auslosung hier im Stream live mitverfolgen.

Bevor es losgeht, haben wir die wichtigsten Fragen und Erklärungen für Sie zusammengestellt.

Wie sehen die Töpfe aus?

Gesetzt (Topf 1):

Dynamo Kiew (UKR)

Ajax Amsterdam (NED)

Viktoria Pilsen (CZE)

ZSKA Moskau (RUS)

FC Brügge (BEL)

Ungesetzt (Topf 2):

FC Steaua Bukarest (ROU)

Young Boys (SUI)

OGC Nizza (FRA)

Istanbul Basaksehir (TUR)

AEK Athens (GRE)



Wie funktioniert der Modus der dritten Runde?

In der dritten CL-Quali-Runde wird die Auslosung in zwei Bereiche aufgeteilt. So spielen einmal die nationalen Meister gegeneinander. Diese müssen sich je nach Land und Setzliste noch in der ersten oder zweiten Qualifikationsrunde durchsetzen. Dieser Weg wird als «Champions Route» bezeichnet.

Im anderen Teil dieser dritten Quali-Runde stehen sich die Zweit- und Drittplatzierten der nationalen Ligen gegenüber. Zehn Mannschaften sind hier mit dabei, die in zwei Lostöpfe mit je fünf gesetzten und ungesetzten Mannschaften verteilt sind. Die Young Boys sind hier ebenfalls mit dabei, sie befinden sich als ungesetzte Mannschaft im zweiten Lostopf und werden auf eine der fünf gesetzten Mannschaften treffen. Dieser Quali-Weg wird als «League Route» bezeichnet.

Wann finden die Spiele statt?

Das Hinspiel wird entweder am 25. oder 26. Juli stattfinden. Eine Woche später, am 1. oder 2. August, treffen die Teams zum Rückspiel aufeinander.

Was passiert bei einem Sieg?

Gewinnen die Young Boys das Duell, geht es ab in die vierte - und letzte - Runde der Champions-League-Quali. Diese wird auch als Champions-League-Playoff bezeichnet. Bei einer Niederlage in diesem Spiel befinden sich die Young Boys direkt in der Europa-League-Gruppenphase. Ein Sieg in den Playoffs würde die Berner in die Champions-League-Gruppenphase bringen.

Was passiert bei einer Niederlage?

Geht YB als Verlierer aus der dritten CL-Quali-Runde, so nehmen sie automatisch am Europa-League-Playoff teil. Ziehen sie dort ebenfalls den Kürzeren, so ist die europäische Phase beendet. Gewinnen sie das Playoff-Spiel, stehen sie in der Europa-League-Gruppenphase.

Was wäre das Wunschlos?

Christoph Spycher betont, dass eine lange Reise nach Kiew oder Moskau nicht ideal wäre. Ajax Amsterdam wäre zudem das wohl schwierigste Los. Hingegen bestünden die grössten Chancen auf ein Weiterkommen höchstwahrscheinlich mit Viktoria Pilsen als Gegner. Aber auch hier relativiert der YB-Sportchef: «Aber das muss nichts bedeuten.» (Bernerzeitung.ch/Newsnet)