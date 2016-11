«YB muss es auch in 118 Jahren noch geben»

Wie sieht die Klubvision «YB 2020» aus?

Hanspeter Kienberger: Dann ist YB, wie heute, ein Spitzenteam in der Super League, das sich europäisch präsentiert. Wir werden eine ideale Struktur im Kader haben mit erstklassigen Führungsspielern und Nachwuchskräften und eine Mannschaft, die offensiven Fussball zeigt, der die Zuschauer begeistert. Und wir werden auch wirtschaftlich erfolgreich unterwegs sein.

Um diese Ziele umzusetzen, gab es im Herbst mal wieder einen Neustart mit Sportchef Christoph Spycher und CEO Wanja Greuel. Welchen Eindruck haben Sie von der neuen Klubführung?

Beide kommen aus der Organisation, sie kennen den Betrieb, die Leute, die Abläufe. Und sie stehen hinter unseren Ideen.

Wirtschaftlich dürfte die Vision schwierig zu realisieren sein. ­Offenbar beträgt das Defizit in diesem Jahr erneut rund zehn Millionen Franken...

Sie wissen, dass wir uns zu finanziellen Fragen und zu Spekulationen nicht äussern.

Andy Rihs erwähnte selber «50 Chisten», die er und sein Bruder Hans-Ueli als Besitzer seit 2010 verloren hätten.

Da möchte ich etwas klarstellen. Er sprach von 50 Millionen, rechnete aber auch den Aktienerwerb dazu. Wir sind nun mal als ­Aktiengesellschaft organisiert und unterliegen arbeitsrechtlich einer Schweigepflicht. Die Brüder Rihs reden bei all ihren Firmen in der Öffentlichkeit nicht konkret über Zahlen.

In der erneuten Kursänderung soll mit dem Geld haushälterischer umgegangen werden, die meisten Spielerverträge laufen aber bis mindestens 2018. YB hat vorerst gar kein Sparpotenzial.

Es gibt den Auftrag, die Ausgaben deutlich zu kürzen, da müssen Sofortmassnahmen definiert werden, die schon 2017 greifen sollen.

Mit Ernst Graf für den Bereich Sport, Georges Lüchinger für die Kommunikation sowie Georg Wechsler für die Finanzen gibt es drei neue Verwaltungsräte. Was bedeutet es für YB, sind nun wieder mehr Vertraute der Gebrüder Rihs dabei?

Sie entsprechen unserem Anforderungsprofil. Es sind keine Berner, doch das muss kein Nachteil sein. Ernst Graf ist jahrelang bei uns tätig im Nachwuchs, er passt perfekt zu unserer Philosophie. Die anderen stehen unseren Aktionären nahe, das stimmt, aber in erster Linie sind es ausge­wiesene Fachkräfte. Georges Lüchinger zum Beispiel arbeitet auch für die Uefa und die Fifa.

Zuletzt war die Kommunikation des Verwaltungsrates im September bei den Entlassungen von Sportchef Fredy Bickel und CEO Alain Kappeler kläglich...

...letztlich lag die Hauptverantwortung bei mir. Wir stehen dazu, dass Fehler begangen wurden. Aber wir haben daraus gelernt.

Man hört, die Abgänge der ­Verwaltungsräte Werner Müller, Peter Marthaler und Barbara Hayoz seien nicht ohne Nebengeräusche verlaufen.

Nein. Sie haben beruflich und privat neue Projekte und Herausforderungen und werden YB weiterhin stark verbunden sein.

«Das Ziel muss sein, dass es die Young Boys auch in den nächsten 118 Jahren gibt.»

Sie dachten nie an Rücktritt?

Nein.

Was lernten Sie aus den Wirren?

Einiges. Ich komme aus der Wirtschaft, darum kann ich OR-Artikel 717 zitieren, dass der Verwaltungsrat eine Schweigepflicht hat. Aber ich weiss mittlerweile, dass man sich nicht immer hinter Gesetzesartikeln verstecken kann. Fussball ist ein enorm lebendiges, emotionales Geschäft, es besteht ein riesiges öffentliches Interesse an YB. Es ist eine Gratwanderung: Wie viel kommunizieren wir, ohne die gesetzlichen Vorschriften zu verletzen?

Da gibt es einen Praxistest. Letzte Woche schrieb die «Aargauer Zeitung», Verwaltungsrat Richard Gostony habe bei Sponsorendeals, die er ermöglicht hatte, Provisionen erhalten. Das ist in Ordnung, weil der Verein ja stark von Gostonys Netzwerk profitiert hat. Aber man kann das befremdlich finden.

Wir distanzieren uns von diesem Artikel, weil er nicht der Wahrheit entspricht. Wir sind Richard Gostony zu grossem Dank verpflichtet, er ist äusserst engagiert und arbeitet mit Herzblut für YB. Und man muss das zeitlich richtig einordnen. Unsere Verwaltungsräte arbeiteten bis Ende 2015 ehrenamtlich, es gab keine Spesen, kein Honorar, kein Sitzungsgeld, nichts. Bis dahin erhielt ein Verwaltungsrat eine geringe Entschädigung, wenn er über das übliche Ausmass der Sitzungen hinaus eine Arbeit erledigte, damit die Aufwände gedeckt waren.

Die YB-Philosophie: Talente wie Yvon Mvogo (links) und Leaderfiguren wie Guillaume Hoarau. Bild: Andreas Blatter

Wegen des OR-Artikels 717 erfahren wir die Höhe wohl nicht...

...(schmunzelt) genau. Seit 2016 gibt es diese Entschädigungen nicht mehr, nun erhalten alle Verwaltungsräte ein angemessenes Honorar. Und ich als aktiver Präsident habe einen jederzeit kündbaren Mandatsvertrag im Rahmen von rund 25 Prozent.

Vorgänge bei YB werfen meistens schweizweit hohe Wellen. Worauf führen Sie das zurück?

Das zeugt von grossem nationalem Interesse an YB. Ich habe den Eindruck, dass Informationen gelegentlich unrechtmässig erworben werden. Wir haben in der Vergangenheit ein Problem gehabt, weil sich nicht alle an die Schweigepflicht gehalten haben.

Im vorliegenden Fall haben ­frü­here Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrates Stimmung gemacht...

...das haben Sie gesagt!

Wenn wir schon dabei sind, klar zu kommunizieren, würde es interessieren, wie es um Andy Rihs steht. Man hört von gesundheitlichen Problemen, er war seit September nicht mehr an einem YB-Spiel. Wie geht es ihm?

Dazu will ich mich nicht äussern, das ist Privatsache.

Selbst wenn die Gebrüder Rihs die grössten Sportförderer des Landes sind, ist der Gedanke nicht abwegig, dass sie sich mit über 70 Jahren nach einer Nachfolgeregelung umsehen. Wie geht der Verein mit den stän­digen Verkaufsgerüchten um?

Wir als Verwaltungsrat und die operative Führung haben die Aufgabe, den Betrieb zu organisieren, zu führen, zu steuern. Es ist nicht unsere Aufgabe, die Besitzverhältnisse zu definieren. Wir sind in sehr guten Händen, denn die beiden haben bewiesen, dass ihnen das Engagement in Bern am Herzen liegt. Im Übrigen weiss ich, dass geregelt wäre, wie es weiterginge, sollte etwas passieren.

Offenbar wären zwei Jahre ­finanziert, sollte den Besitzern etwas zustossen.

Es geht in diese Richtung. Aber richtig ist, dass sie offen kommunizieren, irgendwann bereit für einen Käufer zu sein.

Wobei Interessenten aus Indien, Russland, Katar chancenlos sind...

...davon gehe ich aus.

«Es bringt nichts, ständig nach Basel zu schauen. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen.»

Es geht also in der Neustrukturierung auch darum, YB fitter zu machen für die Zukunft?

Klar. In der Wirtschaft heisst es ja, ein Unternehmen müsse immer verkaufsfähig sein.

Wie sieht denn aus Ihrer Sicht ein realistisches Szenario aus?

Wir haben ein Stadion mit Ertragskraft. Es gibt den Fussball und dort die Spieler als Asset, aber dieses Geschäft ist schwieriger planbar. Dafür gibt es Emotionen, es geht oft nicht um Rendite, sondern um die Freude am Sport.

Die angestrebte «Berner Lösung» wird kaum klappen, weil die wirklich reichen Berner in der Kunstwelt engagiert sind.

Vor Jahren ging man vermögende Berner Persönlichkeiten an. Aber es ist tatsächlich schwierig.

Man könnte den Klub auch aus dem Konstrukt herausnehmen.

Das ist eine Idee, YB muss nicht Besitzer des Stadions sein.

Wie sehen die idealen YB-Besitzverhältnisse im Jahr 2025 aus?

Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich meine, am besten wäre es, wenn sich irgendwann erneut Aktionäre finden liessen, die sportaffin sind, unsere Stadt, das Stadion und den Verein schätzen.

Andy und Hans-Ueli Rihs sind schwerreich. Halten Sie es für realistisch, dass die beiden Stadion und Klub zu einem symbolischen Preis dem Verein abtreten und sich damit als Könige von Bern ein Denkmal setzen?

Sie sind grosszügige Persönlichkeiten, haben Stiftungen, unterstützen gemeinnützige Organisationen, ohne das an die grosse Glocke zu hängen. Aber sie sind auch Investoren. Im Zentrum muss stehen, dass der Fortbestand des Vereins, der 118 Jahre alt ist, gewährleistet ist. Wir sind alle nur Diener in einer gewissen Zeitspanne. Das Ziel muss sein, dass es YB auch in den nächsten 118 Jahren gibt. Und da kommt wieder die wirtschaftliche Komponente ins Spiel.

Seit man sich erinnern kann, hat YB entweder Geldprobleme oder macht Verluste, und doch geht es immer weiter. Im Fussball zählen nicht Gewinne, die harte Währung sind Titel.

Richtig, aber es wäre fahrlässig, darauf zu setzen, dass es immer so weitergeht. Man muss den Investoren zu riesiger Dankbarkeit verpflichtet sein, was sie hier in den letzten Jahren ermöglicht haben. Früher konnte YB selbst tiefe Löhne nicht bezahlen, das ist heute anders. Und Titel möchten wir alle feiern. Aber es bringt nichts, ständig nach Basel zu schauen. Wir wollen unseren eigenen Weg gehen und sind von dieser Strategie überzeugt. (Berner Zeitung)