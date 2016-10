YB: Ein Gewinner, aber kein Sieger

Es wäre eine schöne Geschichte gewesen. Eine, die sich gut dafür geeignet hätte, dereinst bei den Grosskindern für grosse Augen zu sorgen. Kwadwo Duah wird gegen St. Gallen nach gut einer Stunde eingewechselt, es ist sein erst dritter Einsatz in der Super League. Wenige Momente später vergibt er eine Grosschance, doch das Eigengewächs, das seit 2008 für YB spielt, lässt sich nicht hängen, bemüht sich weiter. Und wird nach 90 Minuten mit dem vermeintlichen Siegtreffer belohnt.

Das «vermeintlich» ist der Haken an Duahs Geschichte, St. Gallen gleicht tief in der Nachspielzeit durch den früheren Schweizer Nationalspieler Albert Bunjaku noch aus. Duah ist jetzt nicht mehr der Held, sondern eine von etlichen Figuren an diesem aufregenden Nachmittag, der mit dem 19-Jährigen zwar einen Gewinner, aber keinen Sieger hervorbringt.

Er freue sich über sein Premierentor, sagt der Offensivakteur nach dem 2:2. «Es ist ein sehr schönes Gefühl, in der Super League zu treffen.» Die Partie ist da längst abgepfiffen, die Hektik hat sich gelegt. Abgeklärt meint Duah: «Schade, haben wir uns für unsere Darbietung nicht belohnt.»

Hütters «Riesenkompliment»

Das Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag, es war bei den Young Boys nach dem Schlusspfiff ein allgegenwärtiges Thema. Sie waren zuvor neunzig Minuten lang überlegen gewesen, trafen einmal den Pfosten (79. Yuya Kubo), streiften einmal ebendiesen (86. Miralem Sulejmani), hatten 58 Prozent Ballbesitz, kamen zu 20 Torschüssen und etlichen Grosschancen, aber sie spielten vor 14'928 Zuschauern im Stade de Suisse zum vierten Mal in Folge unentschieden.

Es sei eine Punkteteilung, die sich wie eine Niederlage anfühle, meint Mittelfeldspieler Leonardo Bertone. Und sein Trainer Adi Hütter findet wenig später bei der Medienkonferenz: «Wir waren die klar bessere Mannschaft. Aber nicht die glücklichere.»

Der Österreicher wirkt gefasst, als er spricht, ist souverän. Nach dem Schlusspfiff hat er noch die Hände verworfen, jetzt sagt er, er müsse seinem Team ein Riesenkompliment machen. «Dass wir nach einer strapaziösen Reise gegen einen ausgeruhten Gegner eine so starke erste Halbzeit zeigten, hat mir imponiert.»

Wichtige Partien im Oktober

Am Freitagmorgen früh waren die Young Boys aus der kasachischen Hauptstadt Astana zurückgekehrt. Hütter liess gegen St. Gallen Kasim Nuhu draussen, die Innenverteidigung bildeten wieder Captain Steve von Bergen und Alain Rochat, der die Reise nach Kasachstan nicht mitgemacht hatte. Auf dem Flügel bekam der bisher enttäuschende Thorsten Schick eine weitere ­Gelegenheit, Sulejmani eine Verschnaufpause. 9 der 11 Spieler aber waren bereits am Donnerstag von Beginn an im Einsatz gestanden.

Und doch agierte das Heimteam von der ersten Minuten an dominant, das 0:1 durch Roman Buess in der 3. Minute steckten die Young Boys gut weg, bereits nach elf Minuten glichen sie durch den vorzüglichen Leonardo Bertone aus, bis zur Pause boten sich ihnen weitere grosse Gelegenheiten.

Doch weil auch die Stürmer Kubo und Michael Frey aus aussichtsreichen Positionen scheiterten, stellte sich mal wieder die Frage, wie diese Partie wohl verlaufen wäre, hätten die Gelb-Schwarzen auf den verletzten Goalgetter Guillaume Hoarau zurückgreifen können. Immerhin, der Franzose dürfte wie auch Sékou Sanogo und Loris Benito nach der zweiwöchigen Länderspielpause zurückkehren.

«Die Pause wird uns guttun», sagt Hütter am Sonntag. «Wir müssen uns körperlich und auch geistig erholen.» Der Oktober hält mit den Heimspielen in der Europa League gegen Nikosia und in der dritten Runde des Cups gegen GC wegweisende Partien bereit.

Die Konkurrenz wird für Kwadwo Duah in den nächsten Wochen wieder grösser werden. Mit dem Szenario mag er sich nicht lange aufhalten. «Ich gebe weiterhin alles», sagt er. Eine Heldengeschichte kann er vorerst nicht bieten. Aber er ist ja noch jung. (Berner Zeitung)