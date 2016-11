Beste Freunde bei YB. «Wir haben einen sehr guten Teamgeist und viele junge Spieler, mit denen ich gerne zusammen bin. Kevin Mbabu kenne ich jahrelang, ich verbringe auch viel Zeit mit Yvon Mvogo, Sékou Sanogo und Guillaume Hoarau. Ich bin jedoch nicht so der grosse Musiker wie Gui, ich höre lieber zu.»

Traum 2018. «Ich hoffe, dass ich 2018 mit der Schweiz an der WM dabei sein kann. Und natürlich wäre es sehr gut, wenn ich ­verletzungsfrei bliebe und auch 2018 bei einem Klub spielte, bei dem ich oft eingesetzt werde. Das kann gut YB sein, vielleicht spiele ich dann aber auch in einer grösseren Liga.»

Titel mit YB. «Ich weiss, wie sehr alle in Bern darauf hoffen, dass YB mal wieder einen Titel gewinnt. Im Cup sind wir ja noch dabei, in der Meisterschaft ist Basel weit voraus. Der FCB ist konstanter, und er hat halt auch ein sehr gutes Team mit ausgezeichneten Spielern. Ich glaube aber, dass wir nicht weit entfernt sind. Leider lief es uns zum Saisonstart nicht, wir hatten viele verletzte Spieler.»

Spiel in Piräus. «Wir müssen am Donnerstag gewinnen, sonst scheiden wir in der Europa-League-Gruppenphase aus. Das wird ein hartes Spiel vor heissblütigen Fans. Ich freue mich darauf, das ist ein Höhepunkt für uns. Wir müssen den Sieg suchen, dürfen die Defensive aber nicht vernachlässigen. Für ein Tor sind wir immer gut.»

Vorbilder. «Früher sagten viele, meine Spielweise erinnere auch wegen der langen Beine an Patrick Vieira. Mein Vorbild ist aber Paul Pogba. Ich verfolge seinen Weg schon lange, er ist ein bemerkenswerter Spieler, der wie ich im zentralen Mittelfeld spielt. Zudem bin ich grosser NBA-Fan und mag die Cleveland Cavaliers sehr. Das liegt an LeBron James, der ein spektakulärer Basketballer und sensationeller Athlet ist. Meine Schwester lebte früher in Cleveland, weil ihr Mann dort arbeitete. Leider sah ich noch kein NBA-Spiel, aber das werde ich hoffentlich bald schaffen.»

Position. «Früher war ich Stürmer, später Innenverteidiger, aber im zentralen Mittelfeld bin ich am besten aufgehoben. Man hat viele Ballkontakte, kann das Spiel ­prägen, defensiv und offensiv Einfluss ­nehmen. Das gefällt mir sehr.»

Soziale Medien. «Meine Generation hält sich oft im Internet auf. Ich bin auf Facebook und Twitter aktiv, am meisten mag ich Instagram und Snapchat.»

Hobbys. «Ich ­gehe gerne ins Kino oder mit Kollegen nach Bern und Genf, schaue Sport und spiele auf der Playstation. Eine Freundin habe ich nicht, ich habe derzeit sehr viel um die Ohren mit Fussball und Sportler-RS.» (Berner Zeitung)