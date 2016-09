Wie ein Sim-City-Entwurf auf Koks

CNN nennt Astana «die schrägste Hauptstadt der Welt». Ein Engländer, der hier Touristentouren anbietet, nimmt es mit der Differenzierung weniger genau. Er sagt am Mittwochnachmittag: «Das ist die verrückteste Stadt, die es gibt.» Und «Die Zeit» titelte über Astana: «Aus dem Nichts geboren».

Als Fussballer mit internationalen Pflichten kommt man ja ziemlich auf der Welt oder mindestens in Europa herum. Es verschlägt einen beispielsweise, wenn es die Auslosung will, in der Europa League in die weltgrösste Steppe. Wo Astana sich wie eine Fata Morgana aus der endlosen kasachischen Einöde erhebt.

Die Young Boys sind hier. Die Spieler allerdings sehen ausser Flughafen, Hotel und Stadion wenig von den zuweilen eigenartigen Destinationen. So war es vor einem Jahr in Baku, als die Gegensätze zwischen dem kleinen Zentrum mit Ferraris und Lamborghinis an jeder Ecke und dem sehr ärmlichen Rest der Stadt gigantisch waren.

Und so ist es auch diesmal in Astana, wo es zwar kaum Ferraris und Lamborghinis hat, dafür aber eine Architektur, auf die jeder Sim-City-Städteplaner auf Koks am PC sehr stolz wäre.

Astana ist, wie es heisst, eine Idealstadt zwischen Europa und Asien. Erst 1997 erhielt sie ihren aktuellen Namen und den Status als Hauptstadt des jungen Landes, gegründet 1991 nach dem Zerfall der Sowjetunion. Flächenmässig ist Kasachstan die neuntgrösste Nation der Welt, etwas mehr als nur etwa 17 Millionen Menschen leben im Riesenstaat. Knapp 800'000 davon in Astana, der zweitgrössten Stadt hinter der ehemaligen Hauptstadt Almaty. ^

Die Einwohnerzahl hat sich in den letzten 25 Jahren beinahe verdreifacht, Astana boomt dank den in Fülle vorhandenen Ressourcen Erdöl, Erdgas und Uran. Vor allem die Baubranche. Und obwohl es zwei heftige Wirtschaftszusammenbrüche gab.

Hier toben sich viele Architekten wie der weltberühmte Sir Norman Foster nach Lust und Laune aus. Entstanden ist Las Vegas in Kleinformat, weniger kompakt und ohne Casino-Firlefanz. Vielleicht ist es auch ein Dubai in der Steppe. Borat wäre begeistert. Es glitzert und blinkt in der Nacht, es hat Pyramiden, Wolkenkratzer, Shoppingcenter in Form des mit Abstand grössten Zeltes des Planeten, erbaut von Foster.

Oben hat es ein Indoor-Strandbad, 365 Tage im Jahr geöffnet, was gar nicht so schlecht ist in einer Metropole, die wegen ihrer Nähe zu Sibirien als zweitkälteste Hauptstadt der Welt nach Ulan Bator (Mongolei) gilt. Und wo die Temperaturen im Winter auch mal knackige minus 40 Grad betragen.

Hier also wird Europa-League-Fussball gespielt, obwohl Kasachstan nicht einmal zu 5 Prozent auf europäischem Boden liegt. Zuerst hatte Kasachstan noch dem asiatischen Fussballverband angehört, 2002 erfolgte der Wechsel zur Uefa, weil man sich fussballerisch Richtung Westen orientieren will – und natürlich auch, weil es immer noch eine gewisse Nähe zu Russland gibt.

Präsident Nursultan Nasarbajew regiert seit 26 Jahren und auf Lebzeiten «pseudodemokratisch», wie der «Stern» mal treffend schrieb. Die Prachtsbauten in Astana dienen auch der Egobefriedigung des mächtigen Herrschers, der aus Liebe zu seinem Heimatland am Lebenswerk baut. Sagt er.

«Die Leute sollen stolz auf ihre Hauptstadt sein.» Die Menschenrechtslage in Kasachstan aber ist suboptimal, 2014 rangierte das Land auf dem weltweiten Korruptionsindex auf Platz 140, die Rechte der Einwohner sind beschnitten.

Doch der Kasache ist sich nicht nur wegen der rauen Umgebung an Unannehmlichkeiten ge­wohnt. Seit Jahrtausenden sind die Menschen hier als Nomaden unterwegs, und vielleicht ist das interessante Städtebauprojekt in Astana eine Art Basis für viele Leute, sesshaft zu werden.

Und die Möglichkeiten sind ja endlos, noch gibt es beispielsweise kein taugliches Personenverkehrskonzept, die Türme sind teilweise sinnlos im Niemandsland aufgestellt, es existiert viel Raum zum Wachstum. Das unterscheidet Astana von anderen Hauptstadt-Reissbrett-Orten wie Brasília oder Canberra.

In 50 Jahren sollen und können hier problemlos fünf Millionen Menschen leben. «Das ist alles sehr spannend und ungemein dynamisch», sagt eine junge Serbin aus Belgrad, die gerade in Astana unterwegs ist, um sich Inspiration zu holen. Sie ist Architektin, derzeit findet hier ein internationaler Kongress statt, wo auch darüber debattiert wird, ob man eine Stadt wirklich so luftig planen kann.

Für einen Touristen ist es schier unmöglich, zu Fuss unterwegs zu sein, riesige, breite, lange Strassen mit bemerkenswertem Verkehrsaufkommen verbinden die einzelnen Teile, es ist unübersichtlich und alles andere als gastfreundlich. Und im nächsten Jahr findet in Astana die Expo 2017 statt, an der Weltausstellung lautet das Motto: «Energie der Zukunft: Massnahmen für weltweite Nachhaltigkeit».

Ausgerechnet! Vorerst wird in Astana munter weitergewerkelt, gewaltige Kräne prägen das Stadtbild. Und drinnen, in den Shoppingmalls, gewöhnen sich die Einheimischen westliches Konsumverhalten an. Zumindest jene, die es sich leisten können.

Das Einkaufscenter in Megazeltform könnte gemessen an Läden und Konzept auch in Düsseldorf, Pittsburgh, Melbourne stehen. Im Starbucks ist die Schlange ellenlang, hinter dem Tresen stehen sich 25 Mitarbeiter des Kaffeehausgiganten auf den Füssen herum. Einer spricht ganz gut Englisch, er redet über die strengen Arbeitstage mit bis zu 14 Stunden Präsenzzeit, den tiefen Lohn (250 Dollar monatlich), den mühsamen Weg aus einem versifften Vorort hierher – und den Traum, irgendwann, irgendwie, irgendwo am Baurausch partizipieren zu können.

Das grosse Bild ist gezeichnet, die Puzzlesteine aber passen noch nicht so richtig zusammen.



«Hier entstehen viele Jobs», sagt er, «das ist eine grosse Chance für alle.» Er fühlt sich gut vorbereitet auf die faszinierende Zukunft, weil er Englisch spricht und sich im Managementbereich fortbildet.

Und so gleicht sein Leben ein wenig der Entwicklung Astanas. Das grosse Bild ist gezeichnet, die Puzzlesteine aber passen noch nicht so richtig zusammen. Vieles ist unfertig. Und wenn es die Young Boys in ein paar Jahren im Europacup vielleicht mal wieder hierher verschlägt, wird sowieso alles ganz anders aussehen und sein. Der Name Astana aber bleibt, er ist perfekt gewählt und passt ja auch zum Kurzbesuch aus Bern. Er bedeutet auf Deutsch: Hauptstadt.

YB trifft heute Donnerstag um 17 Uhr auf Astana. Bernerzeitung.ch/Newsnet berichtet live. (Berner Zeitung)