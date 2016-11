Wettlauf gegen die Zeit

Mit dem Ende des Spiels gegen Luzern beginnt in Thun der nächste Wettkampf. Auf den beiden grossen Monitoren der Stockhorn-Arena wird ein halbminütiger Videoclip gezeigt. Zu andächtiger Musik sagt Nelson Ferreira mit salbungsvollen Worten, warum, wie sehr und wie lange schon ihm der FC Thun am Herzen liege.

Der Mittelfeldspieler ist ein glaubwürdiger Botschafter, schliesslich bestreitet er seine 15. Saison für den Oberländer Klub. Ferreira hat Höhen und Tiefen erlebt, die Champions League 2005 mit seinem legendären Tor gegen Arsenal, den Abstieg knapp drei Jahre später. Er, der einst in der 3. Liga für Interlaken gespielt hatte, hat aus wenig viel gemacht. Wie sein Arbeitgeber. Aber weil diesmal das Wenige nicht mehr ausreichen könnte, nimmt Ferreira eine weitere Rolle ein. Die des Spendensammlers.

Der FC Thun lebt momentan in zwei Welten. Und in beiden ist die Zeit endlich. Da ist die sportliche, in der er sich schwertut zu punkten. Das 1:2 gegen Luzern ist das vierte sieglose Spiel in Folge. Und da ist die finanzielle, die düster ist, in der die Oberländer aber immerhin Licht am Horizont sehen. Vor dem Spiel am Samstag verkündete der Klub, zusammen mit dem Verein «Härzbluet für üse FC Thun» über eine halbe der nötigen Million Franken gesammelt zu haben. Spieler anderer Klubs zählen zu den Geldgebern, Sions Zampano Christian Constantin ebenso.

In der Halbzeitpause nimmt Präsident Markus Lüthi einen Check der Organisatoren des Thuner Oktoberfests entgegen. Die Partie gegen Luzern ist Spiel und Spendengala in einem, der Slogan #zämeidzuekunft allgegenwärtig. Doch was bringt die Zukunft, sollte der Klub – was zu erwarten ist – beim Geldgenerieren reüssieren, über das Jahr hinaus fortbestehen? «Wir werden bis zum Schluss gegen den Abstieg spielen», sagt Jeff Saibene. Der Trainer ist mitverantwortlich, dass die sportliche Bilanz am Ende eine positive ist. Eine Relegation würde der Klub kaum überleben. Dann wäre alles umsonst gewesen.

Saibenes Kritik

Saibene steht am Samstagabend im Medienraum der Stockhorn-Arena. Er wirkt nicht angefressen wie auch schon nach Niederlagen. Aber zufrieden ist er nicht. Er sagt: «Das heute war schlicht und einfach zu wenig.»

Sein Team begann gut, es dominierte in der Startphase. Nach sieben Minuten bot sich Dejan Sorgic nach Balleroberung von Christian Fassnacht eine grosse Möglichkeit. Und zwanzig Minuten später war es wiederum Sorgic, der nach einem Corner am langen Pfosten verpasste. «Wollen wir gewinnen, müssen wir solche Chancen nutzen», sagt Saibene. Es bleibt nicht der einzige Kritikpunkt des 48-Jährigen an seiner Mannschaft. Seine Spieler hätten sich zu viele dumme Fehler geleistet, meint der Coach etwa. Oder: Sie hätten zu wenig genau gepasst. Dennoch: Für Thun wäre ein Unentschieden gegen das formstarke Luzern möglich gewesen.

Die Innerschweizer gingen in der 61. Minute nach einem Freistoss des erst 17-jährigen Filip Ugrinic und einem Kopfball des fast doppelt so alten Tomislav Puljic in Führung. Das Heimteam reagierte prompt. Der kurz zuvor eingewechselte Matteo Tosetti flankte, Nicolas Schindelholz, welcher nach drei Monaten Verletzungspause sein Comeback gab, traf mit einem gut getimten Kopfball. In der während langer Zeit ereignisarmen Partie überschlugen sich die Ereignisse: Wiederum nur fünf Minuten später ging Luzern neuerlich in Führung. Und diesmal vermochten die Oberländer nicht mehr zu reagieren. «Thun hat uns das Leben schwer gemacht», sagt Luzerns Trainer Markus Babbel. Sein Team gewinnt Spiele, die es auch verlieren könnte. Beim FC Thun ist es gerade umgekehrt.

Nach dem Aufschwung im Oktober mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ist die sportliche Lage Ende November wieder ungemütlicher. Schlusslicht Vaduz hat mit dem gestrigen Sieg zu den Oberländern aufgeschlossen. (Berner Zeitung)