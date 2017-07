Von Ballmoos: «Dürfen nur auf uns schauen»

«Die Vorbereitung war kurz», sagt David von Ballmoos, «die Mannschaft musste sich schnell finden.» Nach Meinung des neuen YB-Goalies sei dies aber gut gelungen: «Wir sind eine super Truppe.» Nun blickt der 22-jährige Nachfolger von Yvon Mvogo kämpferisch auf seine erste Saison in der Super League: «Wichtig ist vor allem ein guter Start. Für das Team, aber auch für mich.»

Der Emmentaler ist sich der hohen Erwartungen an seine Person bewusst. Entsprechend gross ist auch das Interesse an seiner Person an der vereinseigenen Medienkonferenz vor dem Meisterschaftsstart. «Es hat sich schon einiges geändert», sagt von Ballmoos. Auch wenn er niemand sei, der im Mittelpunkt stehen wolle, so «gehört der Medienrummel halt zum Job dazu.»

Ganz der bescheidene Junge, will er nichts wissen von einem Zweikampf mit dem FC Basel: «Es ist wichtig, dass wir nur auf uns schauen. Wir haben sicher extrem hohe Ziele, aber jetzt geht es erst einmal darum, dass wir positiv in die Saison starten.» Mit einer neuen Nummer 1 zwischen den Pfosten.

Mehr über David von Ballmoos, wie er sich quasi selbst vom Verteidiger zum Torhüter umfunktionierte und wie er überhaupt zu YB kam