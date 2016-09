«Vom Pech sprechen nur Verlierer»

Ein Blick zurück zeigt: So schwach wie jetzt sind die Thuner seit dem Bestehen der Super League erst einmal gestartet. Just vor zehn Jahren hatten sie nach neun Partien ebenfalls erst sechs Punkte auf dem Konto. Es war die Saison nach dem europäischen Höhenflug, den grossen Gefühlen, den vielen Champions-League-Millionen. Und der Anfang vom Ende von Heinz Peischels Zeit im Oberland. Im Frühjahr wurde der Trainer entlassen, auf ihn folgte . . . Jeff Saibene. Am Ende schaffte der FC Thun souverän den Klassenerhalt. Saibene aber musste gehen.

Seit bald einem Jahr ist Saibene zum zweiten Mal Trainer in Thun. Vergangenen Oktober übernahm er von Ciriaco Sforza, die Oberländer hatten da nach 11 Spielen 8 Zähler auf ihrem Konto, weil aber etliche Konkurrenten ebenfalls sehr unregelmässig punkteten, sah die Tabellenlage erfreulicher aus. «Der Blick auf die Rangliste ist sehr unschön», sagt Dennis Hediger. Der Captain sagt aber auch: «Es ist viel zu früh, um Zweifel zu haben.»

Ein Tor als Sinnbild

Der Mittelfeldspieler wagt den Vergleich, erzählt, er habe unter Sforza ein sehr schlechtes Bauchgefühl gehabt, vieles hätte nicht gepasst. «Davon sind wir nun meilenweit entfernt.» Zumal ihn das sonntägliche 2:2 gegen Lugano zuversichtlich stimmt. «Wir haben wieder die Thuner Tugenden gezeigt.» Der 30-Jährige erwähnt die Präsenz, das Räume-eng-Machen, die Dynamik. Und doch mussten die Oberländer Lugano zwei Tore zugestehen, so viele Treffer (21) wie heuer haben sie nach neun Partien noch nie zugelassen. Hediger nimmt die Verteidiger in Schutz, spricht von Mängeln des Teams bei der Arbeit gegen den Ball. Und der Firmeninhaber zieht einen Vergleich zur Privatwirtschaft: «Wenn im Geschäft einzelne Abläufe und Prozesse nicht funktionieren, stimmt das Ergebnis auch nicht.»

Der Routinier kommt auf das 2:2 gegen Lugano von Christian Fassnacht zu sprechen, der Zugang hatte einem verloren geglaubten Ball nachgejagt, und nach einem Fehler von Luganos Verteidiger Vladimir Golemic das so wichtige Tor erzielt. «An den Laufwegen gilt es zu arbeiten. Wir müssen vermehrt die Tiefe suchen, auch wenn es wehtut», sagt Hediger. Ridge Munsy hatte dies letzte Saison vorzüglich getan, die gegnerischen Abwehrkräfte so unter Druck gesetzt. Er war der ideale Vorkämpfer für das Thuner Ensemble. Und er fehlt vor allem auch deshalb, und nicht nur seiner Toren wegen.

Die Vorkämpferrolle, sie hat auch Hediger seit Jahren inne. Doch zuletzt erreichte der Captain nicht immer sein Leistungsniveau, gegen Luzern und St. Gallen fiel er gar ab, geriet in die Kritik. Und just in diesem Moment gelang ihm gegen Lugano eines seiner seltenen Tore, ein sehr schönes noch dazu. Der Treffer verleihe Aufschwung, könnte man meinen. Hediger findet, seine schwache Darbietung gegen St. Gallen sei wichtiger gewesen. «Sie zwang mich dazu, mich ganz genau mit meinem Spiel auseinanderzusetzen.» Das Tor gegen Lugano sei eine direkte Folge davon, ist er überzeugt.

Für den schwachen Saisonstart sucht Dennis Hediger keine Ausflüchte, trotz einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Er sagt: «Vom Pech sprechen nur Verlierer.» (Berner Zeitung)