Tuchels Ärger über Trainerkollegen

Die Spielweise von Bayer Leverkusen war eigentlich das grösste Kompliment, das Borussia Dortmund erhalten könnte. Immerhin definiert sich Bayer selbst als Spitzenmannschaft – im Heimspiel gegen den BVB machte die Werkself jedoch gar nicht erst Anstalten dazu, mitspielen zu wollen. Viel mehr überliess man den spielstarken Schwarzgelben den Ball, versuchte sie zu Fehlern zu zwingen. Der Plan ging auf: Leverkusen gwann 2:0.

Zentral war dabei die Rolle des mexikanischen Torjägers Javier «Chicharito» Hernandez. Nicht nur, weil der ehemalige ManUnited- und Real-Stürmer in der 79. Minute das entscheidende 2:0 schoss, sondern viel mehr, weil er sich bei gegnerischem Spielaufbau zurückfallen liess und somit das Wirkungsfeld von Dortmunds jungen Sechser Julian Weigl massiv einschränkte. Chicharito selber erklärte nach dem Spiel im «Sky»-Interview: «Weigl ist einer wie Busquets bei Barcelona. Über ihn läuft das Spiel. Ihn wollten wir unter Druck setzen, das hat gut geklappt.» Ausgerechnet Weigl war es, der beim ersten Gegentor der Gäste wegrutschte und so die Führung des Schweizer Nationalspielers Admir Mehmedi ermöglichte – Mehmedis erster Bundesliga-Treffer nach 22 Partien.

This #passmap by #BVB is both a lot of homework for Tuchel and a big compliment to Roger Schmidt.

Found no way forward. pic.twitter.com/KsmH1z8YLK