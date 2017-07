Totti erklärt Rücktritt

Die Römer Fussballlegende Francesco Totti gab am Montag den Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Bereits im Mai war klar geworden, dass der Weltmeister von 2006 bei der AS Roma keine sportliche Zukunft mehr haben würde. «Der erste Teil meines Lebens als Fussballer ist vorbei, ein noch viel wichtigerer beginnt jetzt», schrieb der Weltmeister von 2006 am Montagabend auf ­Facebook. Minuten zuvor hatte er seinen Rücktritt in einer Videobotschaft verkündet.

Zuletzt war spekuliert worden, dass Totti allenfalls noch ein Jahr in Amerika oder Japan (gegen einen Wechsel nach Asien soll sich seine Frau gewehrt haben) anhängen könnte. Er werde weiterhin in einer noch zu bestimmenden Funktion für seinen Klub da sein, sagte die Kultfigur nun. 25 Jahre hatte der 40-Jährige für die Roma gespielt. «Aus diesem Grund stelle ich mich in den Dienst dieses Klubs, von den Nachwuchsspielern bis zum Präsidenten», so Totti. (pbt)