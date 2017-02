Thun-Noten: Solidarische Leistung

Guillaume Faivre, Note 4

Der Torhüter verbrachte einen ruhigen Abend. Einzig in der 49. Minute musste er sich bei einem Schuss Bajramis mächtig ­strecken.

Stefan Glarner, Note 4

Grösstenteils solid. Wurde jedoch von den schnellen GC-Spielern ein paarmal überlaufen. Die Gelbe Karte holte sich der rechte Verteidiger für eine Schwalbe im gegnerischen Strafraum ab.

Nicolas Schindelholz, Note 4,5

Hatte die Gegenspieler im Griff. Zeichnete sich im Zweikampfverhalten und guten Stellungsspiel aus. Sah in der Schlussphase wegen eines taktischen Fouls Gelb. Bestätigte seinen Platz in der Stammformation.

Marco Bürki, Note 4,5

Als Abwehrchef absolut Herr der Lage. War stets zur Stelle, wenn es ihn brauchte.

Mickaël Facchinetti, Note 4,5

Defensiv wenig gefordert. Schaltete sich immer wieder in den Angriff ein und konnte dort Akzente setzen. Wird immer mehr zum ­sicheren Wert im Thuner Team.

Matteo Tosetti, Note 4

Fiel in der ersten Halbzeit vor allem mit stehenden Bällen auf. In der zweiten Halbzeit liefen die besten Aktionen über seine Seite. An der Qualität seiner Bemühungen muss er arbeiten.

Sandro Lauper, Note 5

Der beste Thuner. Spielte ruhig und überlegt, war technisch stark. Ihm zuzuschauen, macht richtig Spass.

Dennis Hediger, Note 4,5

Absolvierte ein hohes Laufpensum, war omnipräsent und stopfte die Löcher. Technisch etwas weniger brillant.

Christian Fassnacht, Note 4,5

Hatte seine besten Aktionen in der ersten Halbzeit. Unter anderem mit der Vorlage zum 1:0. Nach der Pause tauchte er etwas ab.

Dejan Sorgic, Note 4,5

Sein Kopfballtor machte den Stürmer zum Matchwinner. Der 27-Jährige ist bei Saisontreffer Nummer 5 angelangt.

Simone Rapp, Note 4,5

Das Wettkampfglück war dem zweiten Stürmer nicht hold. Traf in der 30. Minute mit einem Weitschuss nur den Pfosten. Viele Ballkontakte, Zählbares schaute aber nicht heraus.

Norman Peyretti, keine Note

Kam in der 75. Minute für Sorgic und half dem Team, das Spiel über die Runden zu schaukeln. Offensive Aktionen hatten die Thuner in dieser Phase nicht mehr allzu viele.

Joël Geissmann, keine Note

Kam in der Nachspielzeit für Rapp, dadurch wurde die Defensive zusätzlich gestärkt.

Enrico Schirinzi, keine Note

Kurzauftritt ab der 93. Minute für Tosetti.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht. (Berner Zeitung)