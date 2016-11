Thun-Noten: Kaltstart geglückt

Nach langer Verletzungspause stand Nicolas Schindelholz beim FC Thun wieder in der Startelf. Die 1:2-Niederlage gegen Luzern kann auch er nicht verhindern. Mehr...

Marco Schneuwly erlebt in Luzern die beste Phase seiner Karriere. Der ­31-jährige Stürmer erzielt Treffer um Treffer, er führt vor der heutigen Partie in Thun die Torschützenliste an. Auchweil er sich gewandelt hat. Mehr...