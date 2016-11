Staatsanwalt fordert Gefängnis für Neymar

Was als Transfercoup gefeiert wurde, könnte sich als die fatalste Entscheidung in der Vereinsgeschichte des FC Barcelona herausstellen. Im Sommer 2013 verpflichtete Barça von Santos den brasilianischen Star Neymar, der von nahezu allen europäischen Grossclubs gejagt wurde. Das Beste am Ganzen: Die Ablösesumme betrug läppische 17 Millionen Euro – in einem Nebensatz wurden dann noch 40 Millionen Handgeld erwähnt.

Drei Jahre später fordern die spanischen Justizbehörden zwei Jahre Gefängnis und eine Busse von 10 Millionen Euro für den Stürmer. Noch weiter geht die Agentur DIS, eine Firma, die 40 Prozent Anteil an den Transferrechten Neymars hatte. Sie fordert fünf Jahre Gefängnis für Neymar, dazu fünf Jahre für den aktuellen Präsidenten Josep Maria Bartomeu und drei für den ehemaligen Präsidenten Sandro Rosell. Das sagte ein Insider zur Nachrichtenagentur AFP. Ausserdem will DIS, dass Neymar während des Prozesses nicht für Barcelona spielen darf.

Die Rache der DIS

Hintergrund sind Unregelmässigkeiten in der wohl kompliziertesten Operation in der Geschichte des Fussballs. Bereits im Januar 2014 musste der Verein 13,5 Millionen Euro an Steuern nachzahlen, weil vom Gericht festgelegt wurde, dass die Transfersumme tatsächlich 86,2 Millionen Euro betragen hatte. Es ging um aufwendig verflechtete Verträge, wie beispielsweise Vorkaufsrechte an Santos-Talenten, den Erlös aus Freundschaftsspielen oder auch Zahlungen an eine Scouting-Agentur von Neymars Vater. Noch heute sieht sich Barça ungerecht behandelt und gibt an, dass die strittigen Millionen Euro nicht Transfer-, sondern Gehaltszahlungen gewesen wären. Ins Rollen kam der Fall damals durch eine Anzeige eines Vereinsmitgliedes. Die Medien in Katalonien witterten eine Verschwörung, orchestriert vom mächtigen Real-Präsidenten Florentino Pérez. Er habe es nicht verkraftet, dass Barça ihm den begehrtesten Spieler wegschnappen konnte, zumal Neymar als 14-Jähriger bei Real Madrid eine Probewoche hatte absolvieren dürfen.

Dass nun erneut Anklage gegen den Brasilianer und seinen Verein erhoben wird, liegt an der Agentur DIS, die zur Supermarkt-Gruppe Sonda gehört. Im März 2013 vernahm Roberto Moreno, der damalige CEO der Sonda, dass der Neymar-Deal kurz bevorsteht. Also machte sich Moreno auf nach Barcelona, um Sandro Rosell zu informieren, dass 40 Prozent des Erlöses an seine Gruppe fliessen müssten. Wie die Real Madrid nahe stehende Sportzeitung «AS» schreibt, habe Rosell damals jedoch seiner Sekretärin ausrichten lassen, dass er keine Zeit für Moreno habe. Und der Frust sei endgültig perfekt gewesen, als Neymar Senior öffentlich verkündete, er kenne Moreno und Sonda-Gründer Delcir Sonda nicht und man sei ihnen dementsprechend auch kein Geld schuldig. «Das war wie ein Messerstich in meinen Rücken», zitiert «AS» Sonda. Es war der Zeitpunkt, bei dem die Gruppe den Entschluss fasste, aus ihrer Sicht für Gerechtigkeit zu sorgen. Im Zentrum steht auch hier die Frage, ob die 40 Millionen Handgeld als Lohnzahlung oder als Ablösesumme taxiert werden.

Staatsanwalt sieht unlauteren Wettbewerb

Als erste Reaktion auf die jüngste Entwicklung liess Barcelona verlauten, man sei «sprachlos». Schliesslich habe das Gericht die 40 Millionen bereits als Lohnzahlung eingestuft, weshalb DIS kein Recht auf einen Anteil hätte. Die DIS argumentiert jedoch mit einem unlauteren Wettbewerb, sodass die anderen interessierten Clubs wie Real Madrid und Manchester United nie eine faire Chance gehabt hätten, Neymar zu verpflichten. Wortwörtlich werden die Neymars, Rosell und Bartomeu der «Korruption» bezichtigt, was die neuste Anklage zur Folge hatte.

Am Mittwochvormittag verkündete der Staatsanwalt José Perals seine Forderung von zwei Jahren Gefängnis für Neymar, fünf für Rosell und eine Busse von 8,4 Millionen für den FC Barcelona. Auch Perals sieht die Zahlung von 40 Millionen direkt an die Neymars als unzulässig, einen klaren Verstoss gegen die Normen der Fifa und insbesondere als Hinderung eines fairen und offenen Wettbewerbes der Fussballclubs.

Neymar und sein Vater konnten dazu noch nicht Stellung beziehen. (fas)