So knapp stand Gerndt im Abseits

Die Schiedsrichterassistenten bei der Partie Olympiakos Piräus gegen die Young Boys standen regelmässig im Fokus: Ein Dutzend Offsides verbuchten die Berner bei ihrem Gastspiel in Griechenland – und eines schmerzt ganz besonders: In der 74. Minute passt Leonardo Bertone auf Alexander Gerndt am linken Flügel, dessen Flanke verwertet Guillaume Hoarau zum 2:1.

Zum vermeintlichen 2:1, denn noch bevor der Franzose den Ball im Netz versenkt, pfeift der Schiedsrichter Abseits. Eine Zentimeterentscheidung, doch Gerndt war wohl den Bruchteil einer Sekunde zu früh gestartet. Das tschechische Schiedsrichtergespann kennt keine Gnade, nichts von «im Zweifel für den Angreifer».

Und so bleibt es beim 1:1. Ein Achtungserfolg für YB, der den Bernern aber freilich nichts bringt. Zwar könnten sie punktemässig noch zu den Griechen aufschliessen, diese stehen aber aufgrund des Sieges im Hinspiel im direkten Vergleich besser da und qualifizierten sich nach dem Unentschieden vorzeitig für die K.O.-Runde.

(mb)