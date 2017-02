Schicks Vertrag bei YB hat sich verlängert

Thorsten Schick wirbelt auch in der nächsten Saison für die Berner Young Boys. Sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier hat sich automatisch um ein Jahr verlängert, nachdem er am Sonntag gegen Sion – schick traf zum zwischenzeitlichen 3:0 – zu seinem 25. Pflichtspieleinsatz in dieser Saison gekommen war. Dies teilt der Zweitplatzierte der Super League am Montag mit.

Schick war letzten Sommer von Sturm Graz zu YB gekommen und hat bisher 15 Partien in der Super League (3 Tore, 5 Assists), deren acht im Europacup (1 Tor und 2 Assists) sowie zwei Spiele im Cup (6 Assists) bestritten. (mb/pd)