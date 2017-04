Nati-Goali Bürki: «Wir mussten uns alle ducken»

Dortmunds Roman Bürki sass im Teamcar des BVB, als der Vorfall passierte. Sie seien um 19.15 Uhr beim Hotel losgefahren, der Bus sei auf die Hauptstrasse eingebogen. Plötzlich gab es einen Riesenknall, eine regelrechte Explosion», schildert Bürki seine Eindrücke bei blick.ch. «Ich sass in der hintersten Reihe neben Marc Bartra, der von Splittern der zerborstenen Rückscheibe getroffen wurde», führte der Berner weiter aus.

Nach dem Knall hätten sich alle im Bus geduckt und wer konnte, auf den Boden gelegt. «Wir wussten ja nicht, ob noch mehr passiert.» Die Polizei sei schnell vor Ort gewesen, habe alles abgesichert. «Wir sind alle geschockt – an ein Fussballspiel dachte in den Minuten danach keiner», sagte der Schweizer Nationalgoalie.

Wie stecken das die Spieler weg?

Hans-Joachim Watzke, der BVB-Geschäftsführer, erklärte im TV-Sender Sky: «Thomas (Tuchel) war auch geschockt, weil eine Explosion an seiner Seite stattgefunden hat. Die ganze Mannschaft ist in einer Schockstarre. Solche Bilder kriegst du nicht einfach aus dem Kopf raus.» Insgesamt gesehen möchte er aber den Fans ein Riesenkompliment machen, die das sehr sachlich und solidarisch mitgetragen hätten. «In solch einer Krisensituation rücken alle Borussen zusammen.»

Der Präsident der Dortmunder meinte im gleichen Sender im Hinblick auf den Vierteilfinal, der nun am Mittwoch um 18.45 Uhr angepffiffen werden soll: «Die Spieler werden das wegstecken und in der Lage sein, ihre Leistung abzurufen.» Es wäre das Schlimmste, wenn diejenigen, die den Anschlag verübt hätten, jetzt auch noch damit etwas erreichen würden.

Die Explosionen in Dortmund bewegten auch die Politik in Deutschland. Martin Schulz, der Kanzlerkandidat der SPD, erklärte via Twitter: «Ich bin schockiert. Gute Besserung! Und allen Fans eine gute und sichere Heimreise!»

Ich bin schockiert. Gute Besserung! Und allen Fans eine gute und sichere Heimreise! https://t.co/XwqW9lX6ME — Martin Schulz (@MartinSchulz) 11. April 2017

Auch Dortmunds Erzrivale Schalke 04 weiss, was sich nach solchen Ereignissen gehört – nämlich Solidarität.

In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen: #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise. #BVBASM — FC Schalke 04 (@s04) 11. April 2017

(fal)