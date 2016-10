ManCitys Plan geht auf

Früher war die Gegend keine Reise wert, nicht mal einen Zwischenhalt. Heruntergekommen, trist, ein gefährliches Viertel. East Manchester ist die Heimat von City, einst ein grauer Fleck, heute grün. Statt Industriebrachen zieren Fussballfelder das Quartier.

Städteplaner nennen diesen Prozess Aufwertung. Aufgewertet hat der Besitzer aus Abu Dhabi in den vergangenen Jahren aber nicht nur den Stadtteil, sondern auch sein Image. Etwas, das Kritiker wiederum Imagewäscherei nennen. Doch der Reihe nach.

2008 kauft Mansour bin Zayed al-Nahyan, Mitglied der Herrscherfamilie von Abu Dhabi, für 210 Millionen Pfund den hochverschuldeten Club Manchester City. Der Scheich kündigt goldige Zeiten an und lässt die im Schatten von Manchester United leidenden City-Supporter von Titeln träumen. Sie wissen, Abu Dhabi liegt auf einem gigantischen Ölfeld, das nun das Konto ihres Vereins flutet.

Profite erwirtschaftet

Die stets klammen Manchester-Fussballmanager müssen sich zu dieser Zeit gefühlt haben, als hätten sie eine Bank ausgeraubt und wüssten nicht wohin mit dem ganzen Geld. Sie arbeiten plötzlich in einer Welt, in der der Mangel am Mangel fehlt. So geben sie Geld aus für Transfers, bei denen man sich nach Sinn und Zweck fragt: Etwa 38 Millionen Pfund für Otamendi, 26 Millionen für Mangala.

Das mag nun aussehen, als hätte der Investor aus dem Mittleren Osten keinen Plan gehabt – das ist falsch. Er hat in den vergangenen Jahren an einem Apparat gebaut, der heute vorzüglich funktioniert. City ist zur multifunktionalen Maschine geworden. Erstens kann sie erfolgreich Fussball spielen, 2012 wurde sie erstmals seit 44 Jahren wieder Meister. Zweitens erwirtschaftet sie mittlerweile Profite. Kamen 2008 noch praktisch alle Sponsoren aus Abu Dhabi (Etihad, Aabar, die Tourismusbehörde), interessieren sich heute internationale Konzerne für den Verein. Und drittens: Die Maschine Manchester City hat mittlerweile geopolitische Kompetenzen.

Kluger Blick des weisen Herrschers in die Zukunft

Um das zu erklären, lohnt sich ein Blick zurück. Als in Manchester 1800 die industrielle Revolution losging, haben die Beduinen im Persischen Golf noch nach Perlen getaucht. Erst 1961 baute man dort die ersten asphaltierten Strassen, kurz darauf wurde Öl gefördert und der Wüstenstaat kam zu Reichtum. Mansours Vater, Scheich Zayed bin Sultan al-Nahyan, wusste schon damals, Abu Dhabi müsse sich auf die Zeit nach dem Öl vorbereiten und investierte in zukunftsträchtige Technologien. Er starb 2004, seine Söhne führten seinen Gedanken weiter, beschleunigten aber das Tempo. Die Staatsfonds wurden unter den Söhnen und Vertrauten aufgeteilt.

Sohn Mansour etwa kaufte mit seinem Fonds Manchester City, aber auch Beteiligungen an europäischen Firmen. Als CEO bei City installierte er Khaldoon Khalifa al-Mubarak. Ein Freund der Familie und weltgewandter Mann, der zugleich Chef ist von Abu Dhabis Behörde Executive Affairs Authority. Ihre Aufgabe: Imagepflege für das Emirat.

Die finanziellen Engagements sind Brückenpfeiler auf dem Weg in die Akzeptanz der westlichen Welt – und der mächtigste ist Manchester City. Fussball fördert Emotionen und führt direkt in die Herzen der Menschen. Al-Mubarak wurde zum regelmässigen Gast beim ehemaligen Premierminister David Cameron in London. Er wollte von den Briten Kampfjets kaufen, bot Öldeals an, Abu Dhabi wurde in Grossbritannien salonfähig.

Globale Ambitionen

Nicht immer sind diese beiden Welten kohärent. Weil City in der Expansionsphase mehr Geld ausgab als einnahm, beschwerte sich die Uefa und drohte mit Sanktionen. Seither buhen die City-Fans bei der Champions-League-Hymne aus Loyalität zu ihren Besitzern, was wiederum die Uefa erzürnte und weitere Sanktionen zur Folge hatte. Also reklamierten die arabischen Besitzer und beriefen sich auf die Meinungsfreiheit. An sich pikant, denn in Abu Dhabi sass zu dieser Zeit ein Spieler im Gefängnis, weil er den Nationaltrainer der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) kritisierte. Mansours Bruder Khalifa ist übrigens Präsident der VAE.

Citys Aufstieg ist nicht abgeschlossen, der Club hat globale Ambitionen: Noch mehr Geld einnehmen, noch mehr Einfluss bekommen. Also gibt es Clubfilialen in New York, Melbourne und Yokohama, zudem hat man 13 Prozent der Aktien nach China verkauft. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)