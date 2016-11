Luzern erkämpft sich in Thun drei Punkte

Der FC Luzern bleibt in der Tabelle an den zweitklassierten Young Boys und Sion dran. In Thun gewinnt das Team von Markus Babbel 2:1. Die Luzerner setzten ihren positiven Trend der letzten Wochen auch im Berner Oberland fort und kamen zum vierten Sieg in den letzten fünf Spielen. Thun hingegen erlitt einen Rückschlag und ist mittlerweile wieder seit vier Partien ohne Sieg.

Zumindest neben dem Feld gab es für das Heimteam aber eine erfreuliche Nachricht. Mit dem Spendenaufruf ist schon rund eine halbe Million Franken zusammen gekommen. Auch Sions Präsident Christian Constantin soll den klammen Thunern 3000 Franken gespendet haben.

Acht intensive Minuten

Die drei Treffer in der Stockhorn Arena fielen innerhalb von acht Minuten. Tomislav Puljic, der vor einer Woche in Lugano den Luzerner Siegtreffer erzielt hatte, traf nach einer Freistossflanke des erst 17-jährigen Filip Ugrinic zum Führungstreffer für die Gäste (61.), Nicolas Schindelholz glich in seiner ersten Partie nach dreimonatiger Absenz postwendend aus (63.). Den Siegtreffer erzielte fünf Minuten später Francisco Rodriguez nach Vorarbeit von Ricardo Costa.

Die Partie hatte nach vorsichtigem Beginn beider Teams erst nach der Pause Fahrt aufgenommen. Für einmal ohne Treffer blieb auf Seiten der Gäste Marco Schneuwly. Der Topskorer der Liga traf mit einem Schlenzer in der 23. Minute nur die Lattenoberkante. In der 71. Minute war der Arbeitstag des 31-Jährigen beendet.

Thun - Luzern 1:2 (0:0) 5086 Zuschauer. - SR Pache.

Tore: 61. Puljic (Freistoss Ugrinic) 0:1. 63. Schindelholz (Tosetti) 1:1. 68. Rodriguez (Costa) 1:2.

Thun: Ruberto; Glarner, Reinmann, Schindelholz, Facchinetti; Ferreira (61. Tosetti), Hediger, Geissmann (80. Peyretti), Bigler (64. Rapp); Fassnacht, Sorgic.

Luzern: Zibung; Costa, Puljic, Affolter; Grether, Kryeziu, Ugrinic, Lustenberger; Christian Schneuwly, Marco Schneuwly (71. Itten), Rodriguez (88. Neumayr).

Bemerkungen: Thun ohne Bürki, Faivre, Schirinzi und Zino, Luzern ohne Haas, Juric, Rogulj und Sarr (alle verletzt). 23. Lattenschuss Marco Schneuwly. Verwarnungen: 20. Rodriguez (Foul). 55. Glarner (Foul). 78. Fassnacht (Foul).



(mch/si)