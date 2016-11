Krake Denis Zakaria

Die Halle in Magglingen trägt den Namen «End der Welt», was am Montagnachmittag nicht besonders passend ist, weil drinnen hoffnungsvolle Schweizer Athleten während der Sportler-RS ihr Training absolvieren, die teilweise erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Schwinger Remo Käser zum Beispiel, Motorradfahrer Dominique Aegerter – oder YB-Fussballer Denis Zakaria.

Es ist der Tag nach dem spektakulären 4:3-Heimsieg der Young Boys gegen Sion, als Zakaria an seinem 20. Geburtstag eine brillante Vorstellung im zentralen Mittelfeld hinlegte. Es habe am Abend kein grosses Fest gegeben, erzählt Zakaria, er habe mit seiner Berner Gastfamilie in der Länggasse ein wenig gefeiert. Dort gefalle es ihm, dort bleibe er wohnen, bis er einmal den Klub wechsle.

Und schon ist man mittendrin in der Thematik, wann Denis Zakaria, eines der grössten Schweizer Fussballtalente, ins Ausland gehen sollte. Schon im Winter? Im nächsten Sommer? Oder nach der WM 2018? Auch dann wird Zakaria erst 21 Jahre jung sein.

Viele gehen zu früh

Es sind wichtige Fragen, mit denen sich die helvetischen Begabungen immer früher befassen müssen. In den letzten zehn Jahren wechselten Dutzende 16- bis 18-Jährige zu einem grossen Klub im Ausland, ohne in der Super League gespielt zu haben. Vor ­wenigen Monaten zum Beispiel die Stürmer Jérémy Guillemenot (18) von Servette zu Barcelona, Lorenzo Gonzalez (16) von Servette zu Manchester City und Nishan Burkart (16) von Zürich zu Manchester United.

Es sind keine besonders vielversprechenden Transfers, denn der Konkurrenzkampf bei den kon­tinentalen Grössen ist schon im Nachwuchsbereich riesig. Durchgesetzt hat sich in den letzten Jahren kaum ein Schweizer, der als Teenager auszog, die Fussballwelt zu erobern. «Es ist besser für die Spieler, wenn sie sich zuerst in der Super League bewähren», sagt YB-Sportchef Christoph Spycher, der zwei Jahre als Talentmanager bei den Young Boys arbeitete, stellvertretend für viele Experten.

So gesehen ist Denis Zakaria auf dem perfekten Weg. Wechsel mit 18 im Sommer 2015 von Servette zu YB. Durchbruch gleich im letzten Herbst unter dem neuen Trainer Adi Hütter. Sprung ins Nationalteam. Teilnehmer an der Euro 2016. «Traumhaft», nennt Zakaria die letzten 16 Monate, die Selektion für die EM sei eine «grosse Überraschung» gewesen.

Auch Nationaltrainer Vladimir Petkovic hält enorm viel vom schlaksigen Genfer – und baut ihn als Nachfolger Valon Behramis im zentralen Aufbau an der Seite Granit Xhakas auf. «Ich kann im Nationalteam viel lernen», sagt Zakaria, «denn ich bin lange nicht am Ende meiner Entwicklung. Ich kann und muss mich in allen Bereichen verbessern, technisch und physisch und taktisch.» Und dann meint er schmunzelnd: «Und ich muss sicher mehr Tore erzielen.»

Ein «Box to Box»-Spieler

Denis Zakaria ist einer jener Spieler, die nicht auf den ersten Blick auffallen. Vielleicht nicht einmal auf den zweiten. Er ist kein Spektakelmacher, kein Goalgetter, kein Dribbler, kein Kopfballexperte. Er ist der Stratege im Mittelfeld, mit gewaltigem Potenzial gesegnet und enormen athletischen Fähigkeiten. Mit seinen krakenartigen Beinen ­erobert er viele Bälle, gewinnt er Zweikämpfe, orchestriert er das Umschaltspiel, das im Fussball immer wichtiger wird.

Er ist auf dem Weg dazu, ein kompletter «Box to Box»-Spieler zu werden, wie die Engländer sagen, einer also, der in beiden Strafräumen Dominanz ausstrahlt. Die Premier League ist die Wunschliga Zakarias («Davon träumen doch alle Kinder»), Barcelona aber seit frühester Kindheit der Lieblingsklub («Die spielen den attraktivsten Fussball»). Vorerst darf Zakaria bei YB in aller Ruhe reifen.

Die Sportler-RS gefällt Zakaria, weil er in Magglingen eine «umfassende Ausbildung» erhalte. Oft aber war er nicht militärisch beschäftigt. Zum Start der Rekrutenschule vor ein paar Wochen stand die Europa-League-Reise mit YB nach Nikosia auf der Agenda, danach gleich der Zusammenzug mit dem Nationalteam, diese Woche geht es mit den Young Boys nach Piräus.

Zakarias Fokus gilt dem Fussball. Der kleine Junge aus Genf, der stundenlang kickte und alles andere um sich vergass, hat es ­geschafft. Dank Talent, Fleiss, Willen, Durchhaltevermögen. Und dank klugen Entscheidungen. «Der Schritt zu YB war genau richtig», sagt er, «denn ich wusste, dass man in Bern auf junge Spieler setzt.» Er startete bei den Young Boys und im Nationalteam durch, die Avancen des Fussballverbandes von Kongo interessierten den Sohn eines Kongolesen und einer Sudanerin nicht. «Die Schweiz ist meine Nummer 1», sagt Zakaria, «aber natürlich sind die anderen beiden Länder, die ich auch schon besucht habe, ebenfalls in meinem Herzen.»

Einer wie einst Patrick Vieira

Zakaria wirkt im Gespräch in­telligent. Der 20-Jährige ist sowieso einer, über den man auch hinter vorgehaltener Hand kein schlechtes Wort hört. Zak oder Zaki, wie er bei YB gerufen wird, ist freundlich, nett, umgänglich und überhaupt nicht arrogant oder abgehoben wie andere Talente, die früh viel erreicht haben. «Es ist besser, bescheiden zu sein», sagt er. «Ich spiele ja erst seit einem Jahr in der Super League.»

Von der Weiterentwicklung Zakarias hängt es massgeblich ab, ob er jene grosse Karriere realisieren wird, die ihm viele Beobachter zutrauen. Er bringt zumindest Qualitäten mit, die man von einem Schweizer Fussballer in dieser Art nie gesehen hat, manche vergleichen ihn sogar mit dem früheren französischen Nationalspieler Patrick Vieira. Zakaria selber nennt Frankreichs Superstar Paul Pogba, seit seinem Wechsel im Sommer zu Manchester United teuerster Fussballer der Welt, als Vorbild. «Er ist immer seinen Weg gegangen und seinem Stil treu geblieben», sagt Zakaria. «Und er wurde belohnt.»

Es würde keineswegs überraschen, sollten sich die Wege von Pogba und Zakaria nicht nur auf Zakarias Playstation in einem Zimmer in der Länggasse kreuzen – sondern auch in der Premier League. Mit allergrösster Wahrscheinlichkeit wird Zakaria diese Saison allerdings bei YB beenden, vielleicht absolviert er sogar noch die nächste Spielzeit in der Schweiz, schliesslich ist die Teilnahme an der WM 2018 in Russland sein grosses Ziel. Da wäre es hilfreich, den Status einer wertvollen Stammkraft im Klub zu besitzen. «Ich bin jung, habe keinen Stress», sagt er, «und ich lasse mich auch von Transfergerüchten nicht irritieren. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit.»

Die Beratung Zakarias gilt als smart und behutsam, es geht nicht darum, besonders schnell besonders viel zu verdienen. Der Spieler nennt die Karriere Granit Xhakas beispielhaft, «weil er Schritt für Schritt ging und nichts überstürzte». Xhaka wechselte von Basel zu Gladbach und nicht wie Xherdan Shaqiri zu Bayern, entwickelte sich zum Weltklassespieler und ist nun bei Arsenal engagiert. Shaqiri, der zu früh zu viel wollte, ist in der Provinz bei Stoke gelandet. Immerhin mit einem prächtig dotierten Vertrag (rund 45 Millionen in 5 Jahren).

Die Millionensummen

Denis Zakaria dürfte – irgendwann – vorerst zu einem Verein der Kategorie Leverkusen oder Leipzig gehen. Mit den gehandelten Marktwerten und Ablösesummen von 10 bis 15 Millionen Franken beschäftigt sich der Youngster nicht. «Fussball ist ein grosses, manchmal unwirkliches Geschäft», meint er, «und es gibt viele Dinge, die man nicht beeinflussen kann.» Hier oben, ganz hinten in Magglingen, in der Halle «End der Welt», ist die glitzernde Bühne Premier League ohnehin gerade ganz weit entfernt.

Und das geplante schmucke Bild Zakarias im militärischen Tarnanzug lässt sich nicht realisieren. Der Jungrekrut rückte am Montagmorgen im Trainingsanzug ein. Und nicht im Kämpfer.

(Berner Zeitung)