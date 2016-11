Kein Schiffbruch im Hafen von Piräus

In Piräus siegen – oder rausfliegen. So lautet das Motto für die Young Boys vor dem heutigen Auftritt im Athener Hafenquartier Piräus gegen Gruppenfavorit Olympiakos. Der griechische Topklub liegt zwei Runden vor Schluss drei Zähler vor YB auf Rang 2 – und bei Punktgleichheit entscheidet zuerst die Bilanz aus den Direktbegegnungen.

Ein Unentschieden genügt den Young Boys also nicht, denn das Hinspiel gegen Piräus verloren die Berner im Stade de Suisse 0:1, der argentinische Altmeister Esteban Cambiasso erzielte das Tor.

«Wir hätten damals mehr verdient gehabt», sagt YB-Trainer Adi Hütter, «aber dieses Spiel war mitten in der grossen Vereinsunruhe. Das war nicht einfach für die Mannschaft.» In den Tagen rund um die Heimpartie gegen Olympiakos eskalierten die peinlichen Querelen im Verwaltungsrat nach dem Rauswurf von Sportchef Fredy Bickel – die Anhänger protestierten während der Begegnung heftig gegen den umstrittenen Verwaltungsrat Urs Siegenthaler.

«Perfekte Leistung» nötig

Das ist alles erst 10 Wochen her. Doch im schnelllebigen Fussballgeschäft ist das eine Ewigkeit, heute ist es bei YB relativ ruhig. Am Mittwochabend wirken die Verantwortlichen wie Sportchef Christoph Spycher, Verwaltungsratspräsident Hanspeter Kienberger oder CEO Wanja Greuel während des Abschlusstrainings in Piräus entspannt. Es ist für die Young Boys ein «grosses Spiel», wie Goalie Yvon Mvogo sagt.

Ein Ausscheiden aus der Europa League würde den Klub aber nicht in eine Sinnkrise schicken – selbst wenn ein Ziel, das Überwintern im Europacup, verpasst worden wäre. «Wir stehen schon unter Druck», sagt Hütter, «aber man muss realistisch sein. Wollen wir in Piräus gewinnen, benötigen wir eine perfekte Leistung.»

Benito neben von Bergen?

Es ist heute bereits der 27. Einsatz der Young Boys seit dem Saisonstart Mitte Juli, die Belastung ist enorm, selbst wenn das Kader breit besetzt ist. Zumal YB seit Monaten stets viele Absenzen zu beklagen hat. Nicht dabei sind in Piräus die gesperrten Kasim Nuhu und Kevin Mbabu, die verletzten Yoric Ravet, Yuya Kubo, Alain Rochat, Grégory Wüthrich sowie der aussortierte Milan Vilotic. Und nach dem 4:3-Heimsieg gegen Sion am Sonntag beklagte Torjäger Guillaume Hoarau Kopfschmerzen, Captain Steve von Bergen humpelte. Die Teamleader sind heute aber einsatzfähig.

Ein Ausfall von Bergens hätte die Personalproblematik in der Innenverteidigung weiter verschärft. Mit Rochat, Wüthrich, Nuhu sowie Vilotic fehlen gleich vier zentrale Abwehrkräfte, einzig der junge, unerfahrene Nicolas Bürgy steht neben von Bergen noch zur Verfügung. Doch laut Trainer Hütter bietet sich auch der polyvalent einsetzbare Loris Benito, der zuletzt monatelang fehlte, an. «Er kann das», sagt Hütter. Aufbauer Denis Zakaria wäre ebenfalls eine Alternative in der Innenverteidigung.

Die Erinnerung an Gladbach

Eine Dreierkette in der Defensive ist keine Option, eine Systemänderung aber ist zu erwarten, damit die Balance im Team verbessert wird. Der nach seiner Einwechslung gegen Sion auffällige Leonardo Bertone könnte für Michael Frey ins Team rücken, YB würde dann im 4-5-1-System und nicht im 4-4-2 operieren. «Wir haben Zeit und müssen nicht auf Teufel komm raus stürmen», sagt Hütter. «Das ist auch der Unterschied zur Partie in Gladbach, wo wir ebenfalls gewinnen mussten.»

Ende August hatten die Young Boys das Heimspiel in den Champions-League-Playoffs gegen Gladbach unglücklich 1:3 verloren – und wollten im Rückspiel in Deutschland mutig mit einer Dreierkette hinten antreten. Im Borussia-Park ging beim ersatzgeschwächten YB alles schief, von Bergen und Wüthrich waren nicht fit, am Ende resultierte eine vernichtende 1:6-Niederlage. «Daraus haben wir gelernt», sagt Hütter, «wir werden in Piräus cleverer und kompakter auftreten.»

Schiffbruch wollen die Young Boys heute im Hafen von Piräus schliesslich nicht erleiden.

(Berner Zeitung)