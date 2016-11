Joss im grossen Pech, Berns Kroos mit guten Ansätzen

YB fehlen in dieser Saison in jeder Partie zwischen fünf und elf Akteure, die Zusammensetzung des Verletztenlazaretts ist dabei sehr unterschiedlich. Gestern in Lausanne etwa musste zusätzlich Youngster Denis Zakaria passen, er hatte nach dem 1:1 in Piräus über Oberschenkelschmerzen geklagt. Die Aussenverteidiger Scott Sutter und Jan Lecjaks erhielten derweil nach vielen Auftritten in kurzer Zeit eine Verschnaufpause, hinten links gab Sven Joss sein Debüt für YB in der Super League.

Der einstige Junior der Young Boys war ja an den FC Thun ausgeliehen und nach dem Verkauf Florent Hadergjonajs im August nach Ingolstadt von YB zurückgeholt worden. Im letzten Einsatz für Thun hatte ihn ausgerechnet Hadergjonaj im Stade de Suisse in einem Zweikampf unglücklich an der Schulter verletzt. Joss fiel danach wochenlang verletzt aus.

Das grosse Pech von Joss

In Lausanne gefiel Joss in der Startphase als aktivster, auffälligster Akteur auf dem Rasen, doch nach wenigen Minuten musste er schon wieder verletzt ausgewechselt werden. Nach einem Kopfballduell landete der 22-Jährige unglücklich und verdrehte sich das Knie. Eine genaue Diagnose war gestern nicht erhältlich. Es war eine kurze Talentschau neuer YB-Hoffnungsträger.

Doch zur Pause sorgte Adi Hütter für Nachschub. Der YB-Trainer wollte das Mittelfeld stärken, «weil wir da vor der Pause Mühe hatten», wie er sagt. Und so wechselte der Coach Michel Aebischer für Angreifer Alexander Gerndt ein. In der internen Hierarchie im zentralen Aufbau hat Aebischer längst Routinier Milan Gajic überholt, Hütter hält viel vom Freiburger aus Heitenried, der seit 2013 bei den Young Boys spielt.

Der 19-Jährige bewies seine Technik und Übersicht, sein Ballverlust stand aber auch am Ursprung des späten Lausanner Ausgleichs. «Ich bin insgesamt zufrieden», sagt Aebischer, «und es ist toll, hat uns Guillaume Hoarau am Ende noch gerettet.»

Das Lob des Trainers

Zweimal – gegen Luzern und in Astana – war der schlaksige und doch elegante Aebischer zuvor in dieser Saison in letzter Minute eingewechselt worden. Er wolle in den nächsten Monaten Spielminuten sammeln, sagt der Teenager am Sonntag in Lausanne. «Und irgendwann möchte ich natürlich einen Stammplatz bei YB erkämpfen.» Er gilt als grosses Talent, ist relativ torgefährlich und gehört auch zum neuen Jahrgang der U-21-Nationalmannschaft, wo er zuletzt beide Partien bestritt. «Michel Aebischer hat das heute sehr gut gemacht», sagt Hütter, «er besitzt tolle Anlagen und wird bestimmt seinen Weg bei uns machen.»

Derzeit absolviert Aebischer in der YB-Marketingabteilung ein Praktikum. Kein Marketinggag ist das konsequente Fördern des eigenen Nachwuchses bei den Young Boys. Aebischer trägt die ungewöhnliche Nummer 51, «weil ich diese mal in einem Trainingslager erhielt», wie er sagt. Er dürfte bald eine tiefere Nummer haben. Sein Lieblingsspieler ist der Deutsche Toni Kroos, dem er optisch sogar ein wenig ähnelt. Und seine nächste Spielgelegenheit dürfte bald kommen. Am Samstag gegen Leader Basel ist Sékou Sanogo gesperrt. Zudem ist der Einsatz Zakarias stark fraglich. (Berner Zeitung)