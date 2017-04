Im Talentschuppen

Wenn Ralf Rangnick ruft, können die Jungstars kaum absagen. Der deutsche Fussballguru, ein begnadeter Kaderarchitekt, hat in Leipzig eine respektable Truppe talentierter Akteure wie Timo Werner, Naby Keita, Lukas Klostermann oder Emil Forsberg zusammengestellt.

Und das Projekt beim Rasenballsport Leipzig, wie der von Red Bull alimentierte Klub offiziell heisst, ist mächtig am Rollen. Auf Rang 2 steht der Aufsteiger in der Bundesliga immer noch, er dürfte nächste Saison sensationell an der Champions League teilnehmen.

Viele Angebote

Auch Yvon Mvogo ist dem Reiz von RB Leipzig erlegen. «Ich freue mich sehr, zu diesem tollen Verein wechseln zu dürfen», sagt der YB-Torhüter. «Ich hätte mir keinen besseren Transfer vorstellen können.» Leipzig sei ein ausgezeichnetes Team mit vielen jungen Fussballern. «Das gefällt mir, da passe ich perfekt hin.»

Natürlich hat Sportdirektor Ralf Rangnick den 22-jährigen Goalie der Young Boys in den Gesprächen überzeugt. «Die Voraussetzungen, dass Leipzig in den nächsten Jahren neben Bayern München und Borussia Dortmund zu den Spitzenteams der Liga gehören wird, sind gegeben. Es wird viel Geld investiert», sagt Mvogo. «Und es ist doch klar, dass so eine Herausforderung spannend ist.»

Es habe viele interessierte Vereine gegeben, aus Spanien, England, Frankreich, Italien und Deutschland, aber RB Leipzig habe ihn von Anfang an enorm fasziniert. «Der Klub war ja schon an mir dran, als er vor zwei Jahren noch in der 2. Bundesliga spielte», sagt Mvogo.

Sions Trainer Peter Zeidler erwähnte mal, dass Mvogo bereits vor drei, vier Jahren von der Red-Bull-Fussballabteilung intensiv gescoutet wurde. YB-Coach Adi Hütter, wie Zeidler einst bei Red Bull Salzburg engagiert, bestätigt das: «Ich hörte den Namen Mvogo während meiner Zeit in Salzburg immer wieder.»

Zuletzt hatten fast alle grösseren Vereine Europas den früheren Captain der Schweizer U-21-Auswahl auf dem Radar. Mvogo bestätigte in dieser Saison nicht nur sein riesengrosses Potenzial, sondern realisierte auch erhebliche Fortschritte, insbesondere in der Strafraumbeherrschung. Er ist nicht mehr nur ein athletischer, spektakulärer Keeper, sondern auch einer, der mit Augenmass arbeitet und Ruhe ausstrahlt.

Gute Chance auf Nummer 1

Wenn Mvogo im Sommer bei RB Leipzig die Saisonvorbereitung erneut unter einem österreichischen Trainer – Ralph Hasenhüttl – beginnt, könnten gleich fünf Torhüter im Kader seines neuen Arbeitgebers stehen. «Eine Stammplatzgarantie gibt es im Fussball nie», sagt Mvogo. «Doch ich werde alles dafür tun, möglichst viele Spiele bestreiten zu können.»

Es ist dem gebürtigen Kameruner zuzutrauen, Ungarns Nationalgoalie Peter Gulacsi zu verdrängen. «Ich bin vor allem froh, hat sich meine Zukunft so schön geklärt», sagt Mvogo. «Nun freue ich mich aber zuerst auf die letzten neun Partien mit YB.»

Das letzte Saisonviertel allerdings kündigt sich für die Young Boys auf Rang 2 langweilig an. Elf Punkte Vorsprung auf Sion werden die Berner auch ohne den ­verletzten Goalgetter Guillaume Hoarau kaum verspielen. Zumal man sich im Fussball-Wallis (also im ganzen Wallis) bereits auf den Cupfinal Ende Mai gegen Basel fokussiert.

Der Abschied des früheren Fribourg-Spielers Mvogo nach sieben Jahren bei den Young Boys rückt derweil näher. Noch ein paar Wochen wird er in seiner Wohnung in der Nähe des Breitenrainplatzes leben, dann folgt der Umzug nach Deutschland. «Schade, hat es nicht zu einem Titel mit YB gereicht, das war immer mein grosses Ziel», sagt der Youngster, «aber leider haben wir es im Cup erneut verpatzt.»

Entwicklung nicht zu Ende

Leipzig muss übrigens keineswegs das Ende in der Karriereleiter Mvogos bedeuten. Mit 22 Jahren ist er ein junger Torhüter, der bei entsprechender Entwicklung den Vierjahresvertrag vielleicht nicht erfüllen wird.

Und weil YB am nächsten Transfer Mvogos partizipieren wird, dürfte der Abgang des Keepers dank Bonuszahlungen letztlich mehr als die rund 5 Millionen Euro Ablösesumme einbringen. Seine nicht ganz fehlerlose Leistung beim 1:1 am Sonntag in Basel indes war ein Fingerzeig, dass Yvon Mvogo die Arbeit bestimmt nicht ausgehen wird. (Berner Zeitung)