«Ich werde YB nicht verlassen, um nach Basel zu gehen»

Er erscheint 20 Minuten zu spät, aber dafür vereinnahmt er innert Sekunden die ganze Runde auf der YB-Geschäftsstelle. Am Samstag empfangen die Berner den FC Basel, ihre Hoffnungen im Duell gegen den Branchenprimus ruhen in erster Linie auf Topskorer Guillaume Hoarau.

Der Franzose nimmt dies gelassen; im nach dem legendären YB-Torjäger Geni Meier benannten Raum gibt er bereitwillig Auskunft. Nur die Mütze mag der 32-Jährige nicht abnehmen. Denn: «Ich habe meine Haare nicht gegelt, die Frisur sieht schrecklich aus.»

4 Tore haben Sie in den letzten beiden Meisterschaftsspielen erzielt, es läuft Ihnen momentan hervorragend.

Guillaume Hoarau: Meine Situation ist sehr positiv, das stimmt. Schiesst ein Stürmer Tore, ist er zufrieden, zumal er damit der Mannschaft helfen kann.

Wie zufrieden sind Sie mit der Situation der Mannschaft?

Wir wollen in der Meisterschaft weiter siegen, im Cup so weit wie möglich kommen, und unser Ziel war auch, die Gruppenphase der Europa League zu überstehen. Das hat nicht geklappt. Wenn ich hätte wählen können, hätte ich lieber weniger Tore geschossen, dafür mit dem Team die K.-o.-Phase der Europa League bestritten.

Auf nationaler Ebene schiessen Sie Tor um Tor. Ist es nicht frus­trierend, dass YB dennoch 15 Punkte hinter Basel liegt?

Fussball ist ein Mannschaftssport. Ich versuche meine Arbeit so gut wie möglich zu machen, ­also möglichst oft zu treffen. Wir haben im defensiven Bereich zudem grosse Fortschritte gemacht, erhalten viel weniger Tore als früher. Es ärgert mich, sind wir in der Europa League nicht weitergekommen. Aber in der Meisterschaft ist es ein anderer Fall. Basel spielt in einer eigenen Kategorie.

Was unterscheidet Basel von den Young Boys?

Wir müssen täglich an uns arbeiten, um uns dem FCB anzunähern, wir wollen als Team wachsen. Man spricht von ­finanziellen Mitteln, diese ermöglichen den Baslern sicher etwas mehr als uns. Aber auf dieser Ebene entscheiden Details, und diese sind bei ihnen weniger negativ als bei uns. Trotzdem dürfen wir nicht neidisch sein. Basel repräsentiert den Schweizer Fussball in Europa sehr gut. Aber...

Ja?

... bevor ich von YB weggehe oder hier meine Karriere beende, möchte ich einen Titel gewinnen. In der Meisterschaft ist das schwierig, das ist uns bewusst.

Mit Basel könnten Sie regelmässig international spielen. Hatten Sie nie Kontakt mit dem Klub?

Mein Name stand einmal auf einer Liste mit anderen Stürmern, als der FCB nicht wusste, wie es mit Marco Streller weitergehen würde. Seither gab es keinen Kontakt mehr. Im Fussball weiss man zwar nie. Aber: Ich werde YB nicht verlassen, um nach Basel zu gehen.

Wie wichtig ist die Partie vom Samstag für Sie?

Es geht um Prestige, für uns ist das ein Bonusspiel. Und wir haben Lust, Basel zu schlagen, zumal das in dieser Saison noch ­niemandem gelungen ist.

Wie würden Sie Ihre Rolle im Team beschreiben?

Es ist meine Arbeit, Tore zu schiessen. Aber es geht um mehr. Ich bin 32-jährig, will den jüngeren Spielern helfen, versuche ihnen das weiterzugeben, was ich gelernt habe. Ich sehe mich wie ein grosser Bruder für sie.

Können Sie das präzisieren?

Mich interessiert die Psychologie eines Fussballers. Ich gebe der mentalen Arbeit viel Beachtung, der Kopf ist entscheidend. Es ist wichtig, Selbstvertrauen zu haben. Viele junge Spieler sind talentiert; verpassen sie eine Karriere, weil es im mentalen Bereich nicht stimmt, ist das schade.

Ob in der Garderobe oder auf der Geschäftsstelle, Sie gelten bei YB als Animator.

Ich bevorzuge eine Garderobe, in der es lebt, gelacht wird. Ich mag Musik, und bei uns gibt es viele andere, die das auch tun. Musik ist das einfachste Mittel, für eine gute Atmosphäre zu sorgen. Diese Momente in der Garderobe werden mir nach der Karriere fehlen, deshalb versuche ich so viel wie möglich aufzusaugen.

Ist es schwierig, den Mittelweg zwischen Animator und Fussballer zu finden?

Ich bin, wie ich bin, spiele keine Rolle. Deshalb ist es für mich kein Problem. Ich singe viel und überall, das habe ich bei allen Vereinen gemacht. Es gibt viele Fussballer, die gerne singen. Es ist für die meisten aber einfacher, vor 50'000 Zuschauern zu spielen, als vor 20 zu singen. Für mich ist es dasselbe. (Berner Zeitung)