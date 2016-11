Hütter: «Es wäre mehr möglich gewesen»

Wie gross ist die Enttäuschung nach dem Ausscheiden aus der Europa League?

Adi Hütter: Sie ist gross, klar, weil wir ein Ziel verpasst haben. Und sie ist besonders deshalb gross, weil mehr möglich gewesen wäre.

Wie meinen Sie das?

Wir haben in Astana einen Punkt geholt, das ist gut, denn Astana ist sehr heimstark. Wir haben am Donnerstag einen Punkt in Piräus geholt, das ist sehr gut. In Nikosia waren wir nicht überzeugend, die Niederlage war aber verdient, selbst wenn es lange 0:0 stand. Zuhause schlugen wir Nikosia. Bitter war das 0:1 zum Start gegen Olympiakos, als wir lange Zeit besser waren, die Spieler aber wegen der Unruhe im Verein auch ein wenig blockiert agierten.

Am Ende könnte YB acht Punkte haben…

… was insgesamt knapp zu wenig ist. Es war klar, dass wir Heimsiege gegen Astana und Nikosia benötigen, dazu zwei, drei Punkte auswärts, aber eben: Die Niederlage gegen Olympiakos hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und es war natürlich nicht ideal, siegte Nikosia überraschend in Piräus. Es ist eine ausgeglichene Gruppe, und wir hätten sicher weiterkommen können.

Am Donnerstag beim 1:1 in Piräus überzeugte Ihr Team über weite Strecken…

… es war ein guter Auftritt, das stimmt, aber es fehlte eben auch etwas zum Sieg. Wir waren in der Schlussphase vielleicht ein bisschen müde, da fehlte es an der allerletzten Überzeugung und auch am Mut.

Warum suchte YB nicht mit aller Konsequenz den Sieg?

Das taten wir schon. Wir wechselten Alexander Gerndt ein, später den schnellen Kwadwo Duah, weil Piräus hinten eher langsame Spieler hatte, dann kam auch noch Michael Frey. Wir hätten vor der Pause in Führung gehen müssen, als der Gegner sehr hoch stand und meiner Meinung nach hinten ziemlich offen war.

Nicht zum ersten Mal fiel bei den Young Boys auf, dass aus dem Mittelfeld manchmal die Präzision im Passspiel nach vorne fehlt.

Das ist korrekt. Die Steilpässe gerieten nicht ideal, aber man kann der Mannschaft insgesamt wenig vorwerfen. Wir kämpften, wir glaubten daran, wir waren gegen einen starken Gegner bis zum Schluss im Spiel.

Was bedeutet diese Niederlage für den weiteren Verlauf der Vorrunde?

Es tut weh, sind wir ausgeschieden. Aber es geht gleich am Sonntag weiter, das Programm im Herbst ist happig, am Ende werden wir 31 Pflichtspiele bestritten haben in knapp fünf Monaten. Nun geht es darum, die letzten Partien zu gewinnen.

Was ist das Ziel aus den Spielen in Lausanne, gegen Basel und in Thun?

Vergessen wir das Spiel gegen Astana nicht, auch das wollen wir noch gewinnen. Ich bin kein Freund von Punktezielen, das war schon als Fussballer so. Wir treffen am Sonntag auf den spielstarken Aufsteiger Lausanne, der zuletzt ein wenig schwächelte, aber nicht einfach zu bezwingen ist. Dann folgen zwei Höhepunkte, das Heimspiel gegen Basel und das Derby in Thun. Es wird nicht langweilig.

Die Absenzenliste bei YB ist seit Monaten beträchtlich. Wer kehrt gegen Lausanne ins Team zurück?

Die in Piräus gesperrten Kasim Nuhu und Kevin Mbabu sind wieder dabei, von den verletzten Akteuren aber kehrt keiner zurück. Auch Yoric Ravet und Yuya Kubo müssen leider noch pausieren. Nach dem Spiel am Donnerstagabend waren Scott Sutter und Loris Benito leicht angeschlagen. Wir werden sehen, wer am Sonntag fit ist, Nuhu und Mbabu sind ja gute Alternativen in der Defensive. Und ich werde ohnehin einige frische Kräfte integrieren.

Wie sehr beeindruckte Sie das Comeback von Loris Benito nach über neun Monaten Verletzungspause in Piräus? Der gelernte Linksverteidiger agierte im Abwehrzentrum sehr stark.

Ja, das hat er richtig gut gemacht. Loris Benito ist ein toller Spieler, der uns enorm helfen wird. Zudem ist er auf verschiedenen Positionen einsetzbar, das ist ein Vorteil. (Bernerzeitung.ch/Newsnet)