Heute Abend braucht YB Auswärtstore

Es ist ein Höhepunkt im YB-Fussballjahr, der Auftritt heute Abend in Piräus gegen Olympiakos. Und die Young Boys benötigen als krasser Aussenseiter einen Sondereffort gegen den griechischen Topklub und einen Auswärtssieg – sonst scheiden sie in der Europa-League- Gruppenphase aus. «Für solche Spiele trainieren wir», sagt Goalie Yvon Mvogo, der heute in Piräus eine Schlüsselrolle einnehmen wird. «Wir freuen uns sehr auf dieses geile Spiel», sagt der 22-Jährige. Und Mitspieler

Denis Zakaria hebt noch einen weiteren Grund hervor, warum die Begegnung am Donnerstagabend in Griechenland speziell ist: «Wir werden vor eine tollen Kulisse und heissblütigen Fans antreten. Das erhöht den Reiz.» Rund 25'000 Tickets waren bis Mittwochabend bereits verkauft worden, die Partie könnte laut griechischen Medienvertretern heute mit knapp 32'000 Besuchern sogar ausverkauft sein. «Auch für Olympiakos geht es um viel», sagt ein Journalist, «zudem pausierte die Liga hier zuletzt mal wieder. Die Menschen freuen sich auf das Fussballspiel gegen die Young Boys.»

Nur Ravet traf im Europacup

YB wird heute Abend von rund 550 Anhängern aus der Heimat unterstützt werden. «Sie reisen uns überall hinterher», sagt Trainer Adi Hütter, «das ist schon beeindruckend. Und es ist für uns auch eine Verpflichtung, eine starke Leistung zu zeigen.» Unglücklicherweise müssen die Young Boys heute erneut auf mehrere Akteure verzichten, mit den gesperrten Kasim Nuhu und Kevin Mbabu sowie den verletzten Alain Rochat, Grégory Wüthrich und Milan Vilotic fehlen allein fünf Verteidiger.

In der Offensive fallen Yoric Ravet und Yuya Kubo aus. Das ist bitter, weil die Young Boys heute beim Champions-League- Stammgast Piräus siegen müssen – und deshalb auf Tore angewiesen sind.

Es ist am Donnerstagabend der fünfte Europacup-Einsatz im Ausland für YB. Erzielt haben sie in der Ukraine (0:2 gegen Schachtar Donezk), in Deutschland (1:6 gegen Gladbach), in Kasachstan (0:0 gegen Astana) sowie auf Zypern (0:1 gegen Apoel Nikosia) erst einen Treffer – Ravet schoss im Borussia-Park Ende August mit einem herrlichen Weitschuss kurz vor Spielende das bedeutungslose Ehrentor. «Wir müssen gefährlicher werden», fordert Trainer Hütter, «aber wir dürfen die Balance nicht verlieren.»

Zu Hause 29 Tore, auswärts 5

Es ist ja keineswegs neu, dass die Young Boys auf dem heimischen Kunstrasen im Stade de Suisse deutlich besser agieren als in der Fremde. Diese Saison ist das aber besonders ausgeprägt. In der Super League haben sie in sieben Auswärtspartien nur zum Start in St. Gallen gewonnen (2:0), blieben aber gleich viermal ohne Treffer (0:3 in Basel, 0:0 in Sion, Vaduz und Lugano) und unterlagen bei GC 1:4. Oft fehlte es zwar nicht an Torchancen, aber an der Effizienz, das war auch zuletzt beim 2:2 in Luzern so.

Fünf Tore in sieben Auswärtsspielen sind eine miserable Bilanz – vor allem verglichen mit den 29 Treffern in den acht Liga-Auftritten in Bern! „Wir müssen die Selbstverständlichkeit, mit der wir im Stade de Suisse auftreten, auch in unseren Auswärtsspielen zeigen“, sagt Trainer Adi Hütter. Am besten gleich heute Abend in Piräus.

Bernerzeitung.ch berichtet ab 21 Uhr live vom Spiel Piräus - YB. (Berner Zeitung)