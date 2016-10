FC-Thun-Noten: Geissmann war der Chef

Guillaume Faivre: Note: 3,5

Hatte überraschend wenig zu tun. Mit zwei unmotivierten Ausflügen, die in einer Grosschance für Basel und einer gelben Karte für den Torhüter mündeten. Beim Gegentor kurz vor Schluss aus kurzer Distanz getunnelt.

Stefan Glarner: Note: 4,5

Bekam es mit dem wendigen Elyounoussi zu tun, den er jedoch gut im Griff hatte. Im Spiel nach vorne mit einigen Ungenauigkeiten.

Marco Bürki: Note 5,5

In der Defensive ohne Fehl und Tadel, hatte der Abwehrspezialist sogar noch die Muse, das Thuner Führungstor mit einem messerscharfen 50-Meterpass, wie früher Murat Yakin, einzuleiten.

Thomas Reinmann: Note 5

Der Routinier bot eine starke Partie, unterband diverse Basler Angriffe mit seinem Antizipationsvermögen und seinem Stellungsspiel. Gute Spielauslösung.

Mickaël Facchinetti: Note 4

Mit zwei, drei Wacklern im Stellungsspiel. Es gelang ihm, seinen Gegenspieler Kevin Bua an die kurze Leine und somit praktisch aus dem Spiel zu nehmen. Ohne Einfluss auf der offensiven Aussenbahn.

Matteo Tossetti: Note 5

Erzielte den Führungstreffer dank eines geschickten Laufwegs und starken Nerven. Auffällige Partie, beackerte die linke Seite mit Verve und Spielwitz, blieb dabei auch das eine oder andere Mal hängen, kämpfte aber weiter und belohnte sich und das Team.

Dennis Hediger: Note 5

Der FC Thun braucht seinen Captain in genau dieser Form. Aufsässig, kampfstark, stopfte Löcher, organisierte, pushte die Mitspieler und setzte mit seinem Lattenschuss (5.) ein frühes Zeichen an die Mitspieler.

Joel Geissmann: Note 6

Der 23-jährige Aargauer ist auf dem besten Weg zum absoluten Führungsspieler. Unglaublich präsent, ruhig am Ball und mit einer überragenden Zweikampfquote. Machte beinahe alles richtig, war der Chef auf dem Platz.

Kevin Bigler: Note 4

Dauerläufer im offensiven linken Couloir ohne all zu grosse Durchschlagskraft. Opferte sich auf, unterstütze die Defensive nach Kräften. Mit einigen gelungenen Flanken, die indes von den Baslern abgefangen wurden.

Christian Fassnacht: Note 5,5

Extrem dynamischer Auftritt in der Sturmspitze. Hatte viele Ballkontakte und stellte fast immer etwas Schlaues mit der Kugel an. Behauptete sich in den Zweikämpfen und rannte hinter jedem Ball her wie ein Derwisch.

Dejan Sorgic: Note 4

Mit einigen gelungenen Aktionen. Hatte indes deutlich weniger Einfluss als Nebenmann Fassnacht, war mit seiner Laufstärke als Auslöser des Pressings jedoch Gold wert.

Nelson Ferreira: Ersetzte Torschütze Tossetti nach 77 Minuten. Ohne Note.

Norman Peyretti: Kam in der 82. Minute für Sorgic. Ohne Note.

Noten: 6 = herausragend; 5 = gut; 4 = solid; 3 = ungenügend; 2 = schlecht; 1 = sehr schlecht. (Berner Zeitung)