Es fehlt etwas

Mit einer eher sauren Mischung aus Stolz und Enttäuschung traten die Young Boys gestern die Heimreise aus Griechenland an. «Wir spielten gut, wir probierten viel», sagt der beim 1:1 in Piräus auffällige Mittelfeldspieler Leonardo Bertone. «Aber leider waren wir im Abschluss nicht konsequent genug. Und weil wir aus der Europa League ausgeschieden sind, können wir uns auch nicht über die Leistung freuen.»

Steve von Bergen findet, ausser «zehn sehr schwierige Minuten gleich nach der Pause» habe YB das Geschehen im Griff gehabt. «Es war unser bestes Auswärtsspiel diese Saison», sagt der Captain. «Wir haben das Weiterkommen nicht im Donnerstag verspielt.» Bertone und von Bergen sehen in der 0:1-Heimniederlage gegen Piräus zum Start der Gruppenphase den Hauptgrund für das Ausscheiden.

Die Rechnung ihres Chefs geht ähnlich. «Wir haben in Astana gepunktet, das ist gut, wir haben in Piräus gepunktet, das ist sehr gut», sagt Adi Hütter. «In Nikosia verloren wir verdient, zu Hause gewannen wir gegen Nikosia. Leider aber wurden wir für eine vor der Pause gute Leistung gegen Piräus in Bern nicht belohnt.»

Erschwerend für die Young Boys kam hinzu, dass Nikosia überraschend bei Olympiakos gesiegt hatte. Das hätte YB vorgestern ebenfalls beinahe geschafft. Aber eben: nur beinahe. Es fehlte etwas. Genau so, wie auch etwas fehlte, um die Sechzehntelfinals der Europa League zu erreichen. «Es wäre mehr möglich gewesen», findet Trainer Hütter, «wir müssen aus unserem Scheitern die richtigen Schlüsse ziehen.»

Gesucht: ein Regisseur

Eine Erkenntnis ist gewiss, und neu ist sie nicht, dass es YB an torgefährlichen Kräften mangelt. Insbesondere auf internationalem Niveau. In drei Partien trafen die Young Boys in der Europa League nicht, Guillaume Hoarau erzielte alle vier Tore in der Gruppenphase. In Piräus schoss er das 1:1 sowie ein Abseitstor, hatte aber seine beste Chance vor der Pause vergeben.

Die anderen Offensivspieler blieben blass, die Ausfälle von Yuya Kubo und vor allem Yoric Ravet liessen sich nicht kompensieren. Zudem fehlt YB im mit kampfstarken, dynamischen Akteuren besetzten Mittelfeld ab und zu ein Impulsgeber, einer, der Übersicht und Klasse besitzt, um die Angriffe zu ordnen. «Die Steilpässe waren nicht immer gelungen», sagt Hütter.

Weiter geht es für die Young Boys in diesem beschwerlichen Halbjahr am Sonntag in Lau­sanne, ehe noch zwei Höhepunkte dieser Vorrunde folgen: das Heimspiel gegen Leader Basel sowie das Derby in Thun. Das letzte Europa-League-Spiel gegen Astana dagegen verkommt zu einer Art Strafaufgabe, weil beide Teams ausgeschieden sind. «Wir wollen uns ehrenvoll aus dem Wettbewerb verabschieden», sagt Hütter. «Und in der Meisterschaft wollen wir Rang 2 bis zur Winterpause verteidigen.»

Seit 3 Monaten ungeschlagen

Nachdem die Young Boys in den ersten sechs Ligaspielen dreimal verloren hatten, sind sie seit mittlerweile drei Monaten und neun Begegnungen in der Super League ungeschlagen. Es ist eine stolze Serie, die dadurch relativiert wird, dass die Berner dabei fünfmal Unentschieden spielten. «Das ist zu viel», sagt Coach Hütter. Zuletzt immerhin resultierten 10 Punkte und 15:5 Tore aus vier Auftritten, einzig das Last-Minute-Gegentor in Luzern zum 2:2 trübt die starke Bilanz.

Und die Absenzenliste bei YB ist ja seit Monaten beträchtlich. Morgen kehren immerhin die am Donnerstag gesperrten Kasim Nuhu und Kevin Mbabu zurück, sie könnten die leicht angeschlagenen Loris Benito und Scott Sutter ersetzen. Benito überzeugte in Piräus bei seinem Comeback nach über neun Monaten Verletzungspause mit einer sehr starken Vorstellung. «Ich bin enorm froh, steht er uns wieder zur Verfügung», sagt Coach Hütter, «denn er ist vielseitig einsetzbar.»

Steve von Bergen wiederum nennt die Leistung seines Innenverteidiger-Partners in Piräus nach dessen langer Abwesenheit «herausragend». Der mit grossem Potenzial gesegnete Benito verbessert die personellen Möglichkeiten auf der linken Seite sowie im Zentrum erheblich. Das kann für den Endspurt in den letzten zwei Wochen vor der Winterpause nicht schaden.

Und nach dem Derby in Thun am 11. Dezember wird YB innerhalb von nicht einmal fünf Monaten 31 Pflichtspiele bestritten haben. (Berner Zeitung)