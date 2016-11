Emmerich, van Basten, Hoarau

Der Titel des Artikels ist bestimmt: «Im Arbeiterkleid»! Das Spiel ist nach nun 87 Minuten eigentlich entschieden, Lausanne gelingt in der zweiten Halbzeit wenig, YB schaukelt den 1:0-Auswärtssieg zwar nicht stilsicher, aber doch einigermassen solid nach Hause.

Wie ein Spitzenteam wird man vielleicht sagen, vermutlich wird man schreiben, es sei ein Zeichen von Reife, kein Gegentor erhalten zu haben. Ein guter Angriff hat gereicht, um den tapferen Aufsteiger zu bezwingen. Ein rasanter Konter war es in der 55. Minute, über Goalie Yvon Mvogo, Jan Lecjaks und Sékou Sanogo, der mit herrlichem Steilpass Miralem Sulejmani lancierte, welcher die Klasse besass, Guillaume Hoarau in der Mitte zu bedienen.

Natürlich sorgte mal wieder der französische Torjäger für den Unterschied, er glänzte in seiner Paraderolle als brillanter Stilist unter wackeren Büezern.

Grätschengrossmeister Mbabu

Man hätte grosszügig hinweg­gesehen über arge spielerische Schwächen der Young Boys, denn kämpferisch war der Auftritt nur etwas mehr als 60 Stunden nach dem 1:1 in der Europa League in Piräus ordentlich. Und es gab ja durchaus kuriose Szenen.

Alexander Gerndts Doppelheber etwa in der Startphase mit halbwegs gefährlichem Abschluss, dann sogar eine Doppelkerze mit den Hauptdarstellern Yvon Mvogo und Kevin Mbabu, diese geriet künstlerisch hochwertig und endete in einem Eckball für Lausanne. Man hätte den vor der Pause überlegenen, danach ideenlosen Gastgeber ein wenig bedauert nach dessen sechster Niederlage in Serie. Lausanne hätte in Führung gehen müssen, die grösste Möglichkeit vereitelte Mbabu mit einer grossartigen, guten alten Grätsche auf der Torlinie nach Abschluss des Nordkoreaners Kwang Pak.

Der YB-Trainer Adi Hütter schliesslich wäre gelobt worden für seinen Impuls zur Pause, als er Michel Aebischer für Gerndt einwechselte und dadurch das Zentrum erheblich stabilisierte.

Aber dann kommt Nassim Ben Khalifa.

24 Jahre alt ist der einst mindestens als Jahrhunderttalent gepriesene Offensivspieler mittlerweile, zu zart und fragil war der Künstler, auch bei YB schaffte Ben Khalifa damals den Durchbruch nicht. Nach Wanderjahren, die keine Lehrjahre waren, ist er still und fast heimlich auf Lausannes Ersatzbank gelandet. Am Sonntag wurde er in der zweiten Halbzeit aufs Spielfeld beordert, und nach 87 Minuten marschiert Ben Khalifa dynamisch durchs Mittelfeld und sorgt für Zuwachs auf dem Zeitungstitelfriedhof.

«Im Arbeiterkleid» jedenfalls hätte nicht zu jenem 1:1 gepasst, welches Ben Khalifa mit einem fantastischen Aufsetzerschuss aus fast 30 Metern, tückisch und präzis, via Innenpfosten realisiert. Es ist eine rare Kostprobe der Fähigkeiten Ben Khalifas.

Die Suche nach einem neuen Titel aber kann gar nicht erst in Angriff genommen werden. Vielleicht hätte sich, bloss fürs Protokoll, «Rückschlag in Lausanne» angeboten oder, reisserischer, «YB ist kein Spitzenteam».

Aber dann kommt Guillaume Hoarau.

50 Jahre nach Lothar Emmerich, der an der WM 1966 für Deutschland einen majestätischen Treffer fast von der Grundlinie aus erzielte. Es war, mindestens, das Tor des Jahrhunderts. Und 28 Jahre nach Marco van ­Basten, der im EM-Final 1988 für Holland gegen die Sowjetunion einen Volleyschuss entgegen allen physikalischen Gesetzen aus unmöglichstem Winkel traumhaft im Tor versorgte. Es war, mindestens, das Tor des Jahrhunderts.

Ein Schuss wie ein Strich

Und nun: Hoaraus Kunstwerk. Auf zugegeben massiv kleinerer Bühne in der alten, verwitterten Pontaise. Die Entstehung ist arbeiterkleidmässig. Lecjaks führt einen Einwurf rasch aus, Hoarau dringt in den Strafraum ein, sehr seitlich, er ist alleine auf sich gestellt, in der Mitte sind irgendwo wenig aussichtsreich Thorsten Schick und Leonardo Bertone postiert, und so schiesst Hoarau, rund einen Meter von der Grundlinie entfernt, einfach mal aufs Tor. Ach, was: ins Tor! Es ist ein Strich, zwar nicht genau in den Winkel, aber von dermassen erlesener Pracht, dass es für die Super League viel zu schön ist.

Zwischen Ben Khalifas Hammertor und Hoaraus Wundertor liegen keine sechzig Sekunden. Die Torschützen haben dem zähen Ringen und Grätschen zwei magische Momente geschenkt. Und wieder mal schafft es am Ende dieser Teufelskerl Guillaume Hoarau in den Titel. Mit prominenter Gesellschaft. (Berner Zeitung)