Ein paar Zentimeter

Die Fussballgötter meinen es mit YB in Griechenland nicht gut. Dabei fehlt nicht viel. Ein bisschen mehr Präzision bei einem Pass hier, ein bisschen mehr Überzeugung bei einer Flanke da, einige Zentimeter dort – vor allem beim vermeintlichen Siegtor Guillaume Hoaraus eine Viertelstunde vor Spielende.

Passgeber Alexander Gerndt stand – wenn überhaupt – haarscharf im Abseits. Näher kommen die Young Boys dem 2:1 in Piräus gegen Olympiakos nicht mehr. Sie verpassen den Sieg und scheiden in der Europa League nach überzeugendem Vortrag in Griechenland aus. Das Heimspiel gegen Astana am 8. Dezember verkommt zur Bedeutungslosigkeit.

Hoaraus Chance

Die Erwartungshaltung vor der Begegnung in Piräus war ja ungefähr so: YB ist vermutlich chancenlos, eine hohe Niederlage realistischer als ein Coup. Zu stark ist Olympiakos besetzt, zu viele Spieler fehlen den Young Boys gesperrt oder verletzt, zu harmlos präsentierten sich die Berner in dieser Saison auswärts. Im sehr gut gefüllten, stimmungsvollen Karaiskakis-Stadion begann YB vorsichtig, aber gut organisiert – und entschlossen nach Balleroberungen.

Bereits nach wenigen Minuten erhielt man den Eindruck, dass hier an diesem Abend eine Sensation möglich sein könnte, zumal die Gastgeber enorm fahrig agierten, die fehlende Spielpraxis angesichts der ruhenden Liga nicht kaschieren konnten und defensiv Mängel offenbarten. Olympiakos verteidigte äusserst hoch, YB lief oft ins Abseits, aber eben nicht immer.

Und so präsentierten sich den Gästen erstaunlich viele Freiheiten. Nach 17 Minuten bot sich Hoarau die glänzende Gelegenheit zur frühen Führung, doch der Torjäger liess – für einmal – die Coolness vermissen und scheiterte an Torhüter Nicola Leali. Kurz darauf wäre es besser für YB gewesen, wäre Hoarau in der Mitte nach einem zügigen Angriff völlig frei gewesen – und nicht Miralem Sulejmani. Der Serbe kann es besser mit dem linken Fuss als mit dem Kopf und köpfelte meterweit vorbei.

Mvogos Fehler

Vielleicht waren die Akteure von Piräus irritiert wegen des starken, konzentrierten, bissigen Auftritts des Aussenseiters. Jedenfalls gelang Olympiakos wenig, bald ertönten die ersten Pfiffe von den Rängen, was wenig änderte am Geschehen unten auf dem Rasen.

Ein unpräziser Abschluss Tarik Elyounoussis, ein Kopfball Alberto Botias nach einem Eckball neben das Tor sowie ein Weitschuss des früheren Xamax-Stürmers Ideye Brown blieben die einzigen erwähnenswerten Aktionen des griechischen Topklubs vor der Pause.

YB überzeugte mit Solidarität und kluger Raumaufteilung, liess aber die Genauigkeit vermissen. Und so versandeten mehrere gute Kontergelegenheiten bereits an der Mittellinie im Ansatz.

Und dann kam Olympiakos wie verwandelt aus der Kabine. Nun wankte YB, nun erspielte sich Piräus gute Möglichkeiten. Goalie Yvon Mvogo rettete sein Team mit einem starken Reflex gegen Seba, hinterliess dann aber bei einem Freistoss von Kostas Fortounis aus 25 Metern keine gute Figur.

Es war nach 48 Minuten das 1:0, nun benötigten die Young Boys schon zwei Tore, um nicht vorzeitig aus dem Kampf ums Weiterkommen in der Europa League auszuscheiden.

Hoaraus Treffer

Beinahe hätte Seba die Partie zwei Minuten nach der Führung entschieden, doch der Flügel verfehlte das Tor um wenige Zentimeter. Und wie aus dem Nichts schlugen die Gäste in der 58. Minute zurück. Jan Lecjaks lancierte Hoarau, und der Goalgetter liess sich am Donnerstagabend nicht zweimal bitten.

Er traf zum 1:1. Die Hoffnung lebte wieder bei den Young Boys, doch weil ihnen in der Schlussphase kein zweites Tor gelang, sind sie in der Europa League gescheitert. Olympiakos auf Rang 2 hat eine Runde vor Ende drei Zähler mehr – und bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Bilanz aus den Direktbegegnungen. Piräus hatte das Hinspiel in Bern im September glückhaft 1:0 gewonnen.

